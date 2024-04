'Up peruano': Mototaxista recorre las calles con su vehículo lleno de globos

13/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La singular forma en que un mototaxista limeño recorre las calles ha capturado la atención de las redes sociales. Con su vehículo de tres ruedas adornado con una multitud de globos de helio de diversos colores y formas, este conductor no solo ha impresionado, sino que ha transmitido dulzura a los corazones de los transeúntes de la capital peruana.

Al estilo de 'Up, una aventura de altura'

El video compartido en TikTok por la usuaria @jackelinec_mk ha catapultado la travesía del mototaxista limeño a la fama virtual. Lo que parecía ser un día ordinario se transformó en una celebración llena de color y alegría.

La grabación capturó el momento en que el vehículo, adornado con una variedad de globos, surcaba las calles de Lima, atrayendo las miradas tanto de transeúntes como de conductores por igual.

La inventiva de este conductor no pasó desapercibida, y rápidamente los usuarios de las redes sociales lo apodaron el "Up peruano", en alusión a la célebre película de Pixar en la que un anciano amarra globos a su casa para emprender un viaje hacia la fantasía.

Con su ingenioso despliegue de globos, este mototaxista no solo promocionó su servicio de manera efectiva, sino que también regaló un instante de felicidad a todos aquellos afortunados que se encontraron con él en su trayecto.

Reacción en las redes

El video titulado "Cómo vivir en el extranjero y perderme el ingenio de mi querido Perú. Casi se eleva la mototaxi" no solo mostró el impresionante despliegue de globos, sino también las reacciones de asombro y alegría de aquellos que presenciaron el paso del mototaxi.

"¡Up! Una aventura en mototaxi", "Sus llantitas", "Somos únicos", "Qué linda aventura", "Moto up", "Si le ponían unos globos más, flotaba el mototaxi", fueron algunos comentarios de los internautas que no dudaron en comparar la mototaxi con la casa de 'Up'.

Este breve recorrido se convirtió en un acontecimiento que rompió la monotonía del día a día, añadiendo un toque de magia y fantasía a la rutina laboral de muchos.

"Una aventura en ATUra", "Una aventura en mi cerro", "Una aventura en los andes", fueron otras de las denominaciones que los usuarios utilizaron para describir el icónico momento.

