¡Insólito! Una mujer quiso mandarle un audio a su nuera, pero se lo envió a la ex de su hijo

10/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando los jóvenes terminan una relación piden que sus familiares mantengan contacto 'cero' con sus exparejas para poder olvidarlas más rápido. Sin embargo, una madre cometió un error al momento de organizar una reunión familiar y en vez de invitar a la actual novia de su hijo, terminó llamando a su expareja.

¿Qué pasó?

En el video compartido en la famosa plataforma de TikTok, se ve el preciso momento en que una joven muestra a todos la conversación que tuvo con su exsuegra, quien por error la invitó a un almuerzo familiar.

"Cuando la exnovia y la actual tienen el mismo nombre pero tu exsuegra no se acostumbra", escribió la joven argentina identificada como @sophkerschena, en redes sociales. Al parecer el error se debió a que tanto ella como la nueva pareja tienen el mismo nombre y la señora no notó la foto del perfil del WhatsApp antes de escribirle.

Audio por WhatsApp

En la conversación de WhatsApp, la madre de su expareja le habla sobre un partido de River Plate y menciona que la ciudad es "un caos" y que probablemente se les dificulte llegar al punto de encuentro para la reunión, debido al juego.

Sophkerschena, al percatarse de que se trataba de un error y de que el mensaje no era para ella, responde de manera amistosa: "Hola, Caro. ¿Cómo estás? Tanto tiempo... Yo soy Soph, la ex de Lucas, no Soph, la actual novia. Pero bueno, espero que estén muy bien. ¡Besos!".

A lo cual, su exsuegra solo le responde: "Ahhh, mismo nombre tenía que ser", como una forma de disculparse por la confusión y generando que el clip de 37 segundos logre acumular 250 mil reproducciones.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y muchas personas tomaron con buen humor la peculiar escena. Además, otros usuarios aprovecharon en señalar que "quizás la señora lo hizo intencional porque le tiene más afecto a ella", que a la nueva pareja de su hijo.

"Ojalá me llamara igual que su actual, así al menos me habla", "mejor guardar el contacto con apellido", "encima ni es un nombre tan común", "mis ex y actual se llaman Nicolás, y cuando hablo con mi abuela sobre Nico, ella dice ¿pero no te habías peleado o ya se arreglaron?", "de mi no vas a estar hablando ni de mi suegra", "mi ex tenía a la ex que se llama Florencia y a mí", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el video logró captar la atención de los internautas por la insólita reacción de la joven al ver que su exsuegra la invitó a la reunión familiar en vez de a la nueva novia de su hijo.