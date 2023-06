¡Se fue con todo! Termina con su pareja y toma una radical decisión en casa de sus suegros

04/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Se fue con todo! Cuando terminamos una relación perdemos el control y a veces tomamos decisiones drásticas contra la persona que fue el amor de nuestras vidas. Es así como un video compartido en la plataforma de TikTok, causó el asombro de sus seguidores al mostrar cómo un hombre decidió dar por concluida su relación y no dejar nada en casa de sus suegros. ¿Qué hizo?

Los dejó sin segundo piso

En el material audiovisual subido por la cuenta de @.jano055, se ve el preciso momento en que un hombre sube a una escalera y sostiene un martillo, con el cual comienza a demoler y romper las paredes y el piso, donde alguna vez compartió buenos momentos con su pareja.

"Me botaron, pero me llevo la casa que hice (no construyan en casa de sus suegros)", se lee en la descripción del breve video, dejando entrever que el segundo piso fue construido en la propiedad de sus suegros, para que ella pueda estar siempre cerca a sus seres queridos.

En otra toma de la escena, se ve cómo la mayor parte del piso está destrozado y se ven los fierros y algunos alambres que formaron parte de la estructura de su 'nidito de amor'.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperar, el video se volvió viral en distintos medios de comunicación y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse sorprendidas por la forma en que reaccionó el hombre tras una decepción amorosa. Por otro lado, algunos usuarios apoyaron al protagonista de esta historia y manifestaron que lo ideal, para toda pareja, es vivir en un lugar independiente de los padres de ambos.

Video tiene 3.3 millones de reproducciones

"Yo haría lo mismo", "felicidades, que les cueste construir", "yo haría lo mismo aunque me dolería mucho por todo el esfuerzo que se hizo", "mi cuñado construyó en terreno de mis papás y cuando se separa de mi hermana la casa quedó para mi sobrino", "quien siembra en terreno ajeno hasta la semilla pierde", "no sé si haría lo mismo, creo que si hubiese pagado cada mes en el espacio ocupado de repente", "no construyan en ningún lado que no sea de ustedes", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Otras personas señalaron que a pesar de estar eufóricos por la pelea con las parejas, se debería tomar una decisión en conjunto antes de destruir la casa de los suegros como el hombre del video.