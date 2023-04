"¿Jesús en el multiverso?": 'Spiderman' impresionó a todos durante una escena de crucifixión

09/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Durante las celebraciones de Semana Santa se mostraron distintas tradiciones, costumbres y anécdotas generadas en varios países. Sin embargo, la escena de un hombre vestido de Spiderman, un héroe famoso de Marvel sorprendió a todos en fechas religiosas.

A través de un video publicado por la cuenta de @ellsaiko53, en la plataforma de TikTok, se muestra el momento en que un hombre disfrazado de Spiderman interrumpe la escena de la crucifixión de Cristo. Al inicio trata de esquivar a las personas presentes a la escena realizada por Semana Santa, para luego enfrentarse a los 'romanos' y gritar ¡Cristo yo te salvaré!

El video no demoró en difundirse en diferentes redes sociales, como Facebook o Twitter, generando más de una sonrisa entre las personas que llegaron al lugar para la tradicional recreación escena religiosa. Muchos no dudaron en grabar el cómico momento en sus celulares y compartirlo con sus amistades.

"Avengers contra los romanos": reacciones al video viral

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar en el video titulado "Spiderman salva a Jesús en vivo", en TikTok, generando más de 50 000 reproducciones y 5 mil me gusta.

"En efecto, es cine", "el Multiverso", "entonces Cristo estuvo en el multiverso", "ese romano cómo lo persigue. Jajaja.", "Avengers contra los romanos", "por esta razón se hacen viajes en el tiempo", "dicen que también crucificaron al Spidey", "escenas inéditas de la película", "excelente servicio", "la mejor escena por Semana Santa", "me dio gracia, pero sí creo que es una falta de respeto a la Iglesia, pero como no soy religioso me dio más gracia", fueron algunas reacciones de los seguidores de la plataforma china, donde las personas tomaron con humor la acción del joven héroe.

¿Importancia de Semana Santa?

La Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se hace la última semana de Cuaresma, entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Las distintas festividades conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesús: el Domingo de Ramos es el día en que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, el Jueves Santo es la fecha de la Última Cena, el Viernes Santo recuerda la crucifixión, el Sábado Santo es día de duelo y, finalmente, el Domingo de Pascua se celebra la resurrección.

Cabe resaltar, que para los fieles que creen en la tradición cristiana, la resurrección de Cristo significa la restauración de la vida de un cuerpo transformado impulsado por el espíritu, y asimismo junto a su muerte en el Gólgota, constituyen los eventos más importantes para el catolicismo y forman parte del fundamento de la fe cristiana.