Joven de 23 años se enamoró de un hombre de 62 por Tinder y asegura es su amor verdadero

En redes sociales encontramos los casos más polémicos y controversiales, como el de un hombre de 62 años y de una joven de 23 años que afirman que el amor que se tienen es verdadero y hacen caso omiso a las críticas.

Muchas personas logran encontrar a su 'media naranja' a través de plataformas de citas virtuales, como Tinder, y al conseguir una gran compatibilidad e intereses similares, deciden conocerse y formalizar sin importarles la diferencia de edad.

Es así como Willow, de 23 años, no duda en compartir en su cuenta de TikTok, videos donde muestra su día a día junto a su pareja David, un hombre de 62 años, con quien espera tener una boda lujosa al estilo italiano.

Además, la pareja reveló que siempre enfrentan los prejuicios y los estereotipos de sus seguidores y personas que no ven con buenos ojos su relación amorosa, señalando que siempre sabrán superar cada obstáculo para encontrar la felicidad.

"No quería dejarme influenciar por nada externo, solo quería conocerlo como persona. Déjame ver si tú también me gustas, antes de dejar que cualquier factor externo me haga sentir de alguna manera", comentó Willow. "Fue una conexión increíble", acotó David.