Novia cambia ramo de flores por juguete sexual y usuarios reaccionan: "Por ese sí me peleo"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven novia decidió cambiar el tradicional ramo de flores por un juguete sexual y lanzarlo para que sus amigas luchen por atraparlo, generando no solo el asombro de sus invitados sino también de los internautas.

Muchas personas esperan que cada detalle de su boda sea el más perfecto de todos para que sus invitados queden deslumbrados y recuerden esa fecha especial donde unirán sus vidas hacia el "amor de sus vidas".

En el material audiovisual, de solo un minuto de duración, se ve el preciso momento en que una novia celebra su reciente matrimonio con una fiesta donde comparte un grato momento con amigos y familiares. Cuando llega el momento de lanzar el ramo, todos quedan sorprendidos al ver que en sus manos hay una caja con un ¡consolador!

Como se sabe, las mujeres invitadas se ponen detrás de la novia para poder atrapar 'el bouquet' y así ser la próxima afortunada en casarse, pero ella decidió cambiar los planes y dar un toque 'de humor' a su ceremonia.

Al ritmo de Karol G, se dispuso a lanzar el ansiado juguete, generando el alboroto entre todos los presentes, que no dudaron en lanzarse por lograr llevarse el objeto a sus hogares.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en 'aplaudir' la creatividad de la novia y en señalar que también les gustaría 'imponer esa nueva moda' en sus bodas, sin importarles el qué dirán de los demás.

"Jajaja, por eso sí me hago arrancar hasta el pelo", "¿cómo lo va a dejar caer?", "cómo habrá sido su despedida de soltera", "creo que ese regalo es más funcional", "por eso sí me peleo", "excelente iniciativa", "aquí si me desgreño", "por fin algo útil", "ese ramo si hace feliz de verdad", "me gusta la idea, hasta las casadas van", "solo quiere divertirse", son algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.