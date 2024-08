Joven de 22 años se liga las trompas para no tener hijos, pero es criticada en redes: "Se va a arrepentir"

16/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven de 22 años causó gran polémica y debate en redes sociales tras revelar que decidió ligarse las trompas para no tener hijos. Muchos aseguraron que pronto se arrepentiría y cambiaría su opinión sobre la maternidad.

¿Por qué tomó RADICAL decisión?

Ailín Cubelo Naval había comenzado la secundaria cuando se dio cuenta de que no quería ser madre porque no deseaba dedicar su vida a una persona porque era mucha responsabilidad y la limitaría a realizar otras actividades.

Incluso aseguró que la maternidad no es algo natural, sino cultural, por lo que cree que la mujer tiene todo el derecho de decidir si quiere o no tener hijos, sin importar el qué dirán de los demás en la comunidad.

"Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca", expresó a 'Infobae'.

Además, entre sus otros argumentos para tomar dicha acción irreversible es que no le parecía correcto traer hijos al mundo si no se cuenta con una estabilidad económica y con miedo de que le pase algo al niño o niña por cómo se encuentra actualmente la sociedad, respecto a la delincuencia y criminalidad.

Se ligó con apoyo de sus padres

Ailín Cubelo contó que la decisión fue apoyada por sus padres, quienes siempre estuvieron presentes en todo el proceso de la operación que se llevó a cabo con éxito en una intervención que duró alrededor de una hora y media.

"Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora, ni nunca ", contó muy decidida, a la vez que revelaba que incluso su ginecólogo no quería que se ligue porque quizás más adelante le nazca el amor maternal.

A su vez, relató que se ha encontrado con muchas personas que comentan en los grupos de redes sociales que 'si yo hubiera tenido esta información cuando era joven, no habría tenido hijos'.

"La maternidad no debería ser una imposición social", pide Ailín. "Yo no juzgo a quienes eligieron ser madres, no voy por la calle diciendo 'ay, esta cómo se fastidió la vida'", por lo cual pide respeto también a su decisión.

Critican a Ailín por su drástica decisión

La historia de la joven argentina se volvió tendencia rápidamente y generó gran controversia, donde muchas mujeres la criticaron asegurando que "no tendría a quién dejar su legado" y que quizás sus padres estarían tristes por no darles un nieto.

"Cuando seas viejo, ¿quién te va a cuidar?", "¿a quién le vas a dejar tu legado?", "¿qué pasará cuando encuentres a la persona ideal?", expresaron algunos en redes.

A lo cual, ella aseguró que no le importa lo que piensen, ya que incluso su pareja la respaldaba: "Mi novio ya lo sabía antes de conocerme, así que no fue ninguna sorpresa. Fue chocante, pero es una decisión mía".

De esta manera, Ailín Cubelo Naval optó por someterse a una ligadura de trompas, generando un intenso debate por tomar una decisión irreversible.