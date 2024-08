Stefano Peschiera: Youtubers minimizan logro histórico de velerista y usuarios los destruyen en redes

Stefano Peschiera se ganó el corazón de los peruanos al obtener la medalla de bronce en la disciplina de vela-dinghy de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, dos youtubers causaron polémica al minimizar el logro histórico del velerista y los usuarios en las redes no los perdonaron.

La medalla de bronce de Stefano Peschiera significó, luego de 32 años, un enorme logro para todo el Perú. No obstante, los creadores del programa 'Pitucos Marrones', Hugo Lezama y Daniel Huayhualla, causaron controversia al referirse al tema y arremeter contra el velerista peruano con duras críticas.

Durante la última edición de su espacio digital, ambos personajes menospreciaron, sin ningún tipo de filtro, la conquista olímpica del peruano, afirmando que "les chupa un h****" el deporte que desempeña.

"El tema no es quitarle mérito, sino empatizar, yo al menos no empatizo. (...) No por su posición política... ¡Simplemente vela (deporte) me chupa un h***!", se le oye decir a uno de ellos.