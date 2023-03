Joven alemán sorprende a sus seguidores al comer tocosh: ¡No está mal!

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven alemán sorprendió a todos sus seguidores en TikTok con un video donde se le ve cumpliendo el reto de comer mazamorra de tocosh en un mercado.

En el video se aprecia cómo al inicio con un poco de duda e incertidumbre, prueba poco a poco esta mazamorra, pero luego indica "no está mal, huele más fuerte que su sabor", desatando más de una risa de su enamorada, quien está grabando el peculiar momento.

Seguidores reaccionan

El cómico momento del joven dejó sorprendidos a sus seguidores quienes no dudaron en comentar el video para hablar sobre la "valentía" que mostró al probar este platillo.

"Eso es tener valor", "el olor es lo que nos impide probar el tocosh", "ni yo que soy peruana lo he probado. qué valentía", "¿por qué le haces ese daño?", "mejor llévalo a comer ceviche", "tocosh es medicina natural incaica sirve para tratar muchos males comprobados científicamente", "nunca probé tocosh por su olor, pero el sabor es dulce comprobado y tiene muchas vitaminas, un mes tomando eso te vuelves el increíble Hulk", "yo si lo como, me gusta además me mantiene fuerte. Antes me la pasaba más en el hospital que en mi casa", comentaron algunos.

¡El tocosh tiene que ser preparado en olla de acero no en olla de aluminio porque el tocosh es cítrico y jala todo el aluminio de la olla.es un gran probio", "si se prepara con anís, es súper ultra mega delicioso este año mi mamá me preparó y me encantó y extraño volver a comer", "Más allá de que huela feo ¡Es muy bueno! Así que le estás haciendo un favor", "Uhmm como si fuera horrible solo tiene un olor fuerte pero tiene un sabor exquisito", "yo pongo el segundo plano el olor y me lo como todo", "yo intenté comer pero no pude", agregaron otros seguidores de TikTok.

¿Qué es la mazamorra de tocosh?

La mazamorra tocosh es un plato peruano elaborado con la pulpa de las papas fermentadas, gracias a técnicas andinas antiguas. Es también conocida como el chuño de papa. La mazamorra de tocosh es uno de los platillos más populares para combatir ciertas dolencias en el cuerpo cómo sería la gastritis.

A pesar de su gran valor nutritivo, muchos comensales no lo consumen por tener un aroma penetrante y particular que genera el desprecio de varios.

En el 2013, la mazamorra de tocosh preparada por Faustino Alberto Fernández se llevó el premio a 'Mejor Dulce de Antaño'. El ingenioso chef, para contrarrestar el olor penetrante, le agregó guanábanas y frutas de estación.