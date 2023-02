Video: ¡Te tocará el corazón! Joven entrega comida a trabajadores de limpieza a altas horas de la noche y conmueve a miles en TikTok

21/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Enorme gesto! Gracias al auge de las plataformas de contenido, muchos usuarios han aprovechado para mostrar su lado bueno y ayudar a personas que carecen de recursos para salir adelante en su día a día.

Es así que, una muchacha difundió en TikTok un video en el que se la ve entregando comida a diferentes trabajadores en horas de la noche a quienes, sin ánimos de molestar, brinda una mano a su ardua labor.

La cuenta Toma Acción (@tomaacción), compartió las imágenes en donde se a la joven brindar alimentos a empleados que velan por la limpieza o a personas indigentes que se encontró por las calles de Lima.

En el cortometraje, que dura un minuto, se puede visualizar como se acerca preguntando: "buenas noches, papito ¿deseas cenita? A lo que el señor responde: "claro, muchas gracias, Dios te bendiga, me voy a sentar a comer, estoy que me desmayo, ya no aguanto", fue lo que le dijo mientras se hallaba recogiendo basura y, emocionado, agradeció el noble acto.

Mira el noble gesto

De acuerdo a ello, el lema de la iniciativa "Si tienes la oportunidad, toma acción" ha sido bien recibida por los internautas, quien han destacado las acciones que viene tomando esta chica, quien muestra su alegría saltando para la cámara.

Algunos, incluso solicitaron información para poder ayudar a la causa que ha cautivado a miles en redes sociales y que ha generado una ola de buenas comentarios y admiración durante estos días.

"Gracias por tu aporte, muchas bendiciones a ti y a los tuyos", "Me gustaría aportar", "Me hizo llorar", "Todos deberían de practicarlo de voluntad, bravo", "Que Dios te multiplique todo lo que les das a esas personas", "¡Me encantó! No te olvides también para sus compañeros de cuatro patitas que los acompañan", "¡No paro de admirarte! eres una maravillosa persona y sin conocerte tus actos dicen mucho de ti".