Joven escolar sorprende vendiendo golosinas de manera ingeniosa en su colegio

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En un emocionante giro de eventos, un estudiante ha capturado la atención de las redes sociales al mostrar su creatividad y espíritu emprendedor. En un video viral de TikTok, este joven escolar demuestra cómo vende golosinas a sus compañeros de una manera poco convencional, evitando ser descubierto por las autoridades escolares.

Ingeniosa manera de vender en colegio

En lugar de depender de la propina de sus padres o seres queridos, este estudiante se ha ingeniado una forma única de ganar su propio dinero. Utilizando su casaca del colegio, ha adaptado unos bolsillos para ocultar las golosinas y así mostrarlas discretamente a sus amigos para que las compren.

El video, compartido por el usuario @masterjoanflorez, muestra el momento exacto en el que el estudiante exhibe sus golosinas ocultas bajo su chaqueta. Las imágenes muestran una variedad de galletas Oreo y, al percatarse de la oferta, sus compañeros no tardan en acercarse y comprar algunas unidades, evitando así tener que recurrir a la cafetería u otros puestos de venta.

Reacciones en redes sociales

El titular del video reza "marketing en el colegio", y una voz en off anuncia los precios de las golosinas. El clip se ha vuelto viral y ha recibido cientos de reacciones de usuarios de TikTok y otras redes, quienes aplauden al joven por su ingenio y creatividad en el mundo del emprendimiento. Algunos incluso han recordado momentos similares de su propia experiencia escolar.

"El futuro magnate", "Ese muchacho no se va a morir de hambre, sabe trabajar", "Negocio es negocio, ahí no hay amigos", "Solía llevar mi caja de Choco Pilas en secreto y la vendía para tener mi propia propina", "Así es como yo empecé en el colegio y siempre he intentado emprender", "Esa es la actitud para salir adelante", son solo algunas de las reacciones que ha generado el video viral.

La valentía y el espíritu emprendedor de este joven escolar han sido ampliamente elogiados en las redes sociales. Su determinación para ganarse su propio dinero, en lugar de depender de otros, ha generado admiración y respeto por parte de los usuarios de TikTok.

Este ejemplo de creatividad y emprendimiento demuestra que la edad no es un obstáculo para buscar oportunidades y ser autosuficiente. Sin duda, este joven escolar ha dejado una huella en las redes sociales, inspirando a otros a seguir sus pasos y buscar formas innovadoras de alcanzar sus metas financieras desde temprana edad.