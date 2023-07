Perro serenazgo intenta despertar a joven que se durmió en la plaza de Cusco

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales tienen varios casos conmovedores y enternecedores donde los protagonistas son los "amigos de cuatro patas". En el video compartido por la cuenta de @Jorddynoticias, en la famosa plataforma de TikTok, se ve cómo un adorable perrito trataba de despertar a un hombre en la plaza Mayor de Cusco.

Perrito despierta a hombre en Cusco

En el material audiovisual, de 21 segundos de duración, se puede ver el preciso momento en que un perrito, que al parecer trabajaría en el serenazgo de una localidad de Cusco, al portar un chaleco de dicha institución, se apoya en la espalda de un hombre de polo blanco, quien al parecer habría estado tomando licor, hasta le lamió las orejas para tratar de despertarlo.

El perrito fue bautizado por varios cibernautas como 'Perrenazgo' y se mostraron conmovidas por ver cómo el personal de serenazgo decidió tener un perrito a su cargo, ya que al parecer habría sido adoptado de las calles.

¿Cómo fueron las reacciones de los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido en distintos medios de comunicación, así como en Facebook y Twitter. Además, generó moles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena e incluso aprovecharon en resaltar que el can "tenía trabajo", mientras que ellos no.

"Lo he visto en acción dos veces. Separaba a los borrachos pleitistas", "esos perritos sí apoyan", "papu, despierta", "el perro: '¿Para eso tomas?'", "lomito Serenazgo", "con un mordisco, el Serenazgo lo quiere hacer reaccionar", "muy profesional ese perrito", "lo bueno que tiene trabajo", "para qué lo hacen renegar a Firulais", "es sorprendente cómo este perrito tiene trabajo y yo no", "me gustaría trabajar con un perrito así", "me gustan los perritos", "son tan adorables", "espero que lo traten muy bien en el serenazgo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en el video de TikTok.

De esta manera, el clip generó que muchos internautas dejaran divertidas opiniones al ver cómo un perrito serenazgo trabajaba tratando de despertar a un hombre en la plaza Mayor de Cusco. Asimismo, algunos usuarios aprovecharon en contar sus mejores anécdotas vividas al lado de sus mascotas e indicaron que los animales son inteligentes, dispuestos a dar su amor incondicional.