Joven prepara sándwich con mortadela a sus suegros y su novia lo deja: "Me dejaron por ser pobre"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con el relato de un joven sobre el motivo por el cual su novia lo dejó, al considerarlo "pobre" porque intentó invitar sándwich a sus suegros en vez de una acomodada cita.

Muchas parejas viven divertidos y románticos momentos, pero no pueden evitar ponerse nerviosos cuando llega la hora de conocer a sus futuros suegros, ya que desean causar una buena impresión y que son la persona ideal para sus hijos.

¿Novia lo despreció por pobre?

A través de Facebook, un joven argentino confesó que conoció al "amor de su vida" en Nochebuena, en la zona Oeste de la capital de Rioja, y se enamoró perdidamente de ella. Al pasar el tiempo decidió que era momento de llevar su relación al siguiente nivel.

Para tener un agradable momento con sus suegros, el chico compró un poco de pan, mortadela y queso, además de un par de gaseosas, ya que era lo que podía ofrecer con el dinero que le quedó tras haber solventado sus gastos en sus estudios.

Según el relato, la novia miró lo que había preparado y lo despreció porque se dio cuenta de que no era el chico que ella deseaba porque no tenía los recursos económicos suficientes para tener una cena acomodada y sorprender a sus padres.

"Su novia lo dejó porque el día de presentación a sus padres iba a invitarle mortadela", se lee en la descripción de la publicación en redes.

Se decepcionó de su pareja

Tras la anécdota, el joven aconsejó a los demás que sean sinceros cuando inician una relación para que luego no se lleven una decepción como le pasó a él.

"Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí, ni yo haberme enamorado de ella. Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres", señaló.



Reacciones en redes

Es así como los internautas no dudaron en contar sus propias experiencias y el motivo por el cual terminaron sus relaciones: "Sánwiches de mortadela y queso con coca y papas con cheddar", "con una que me hablaba le dije que laburaba cortando pasto, paso siguiente me clavo el visto y me dejó de seguir en Instagram", "si alguien rechaza la mortadela, no merece la atención de nadie", "fue demasiado pronto para presentarle a su familia", "doloroso, pero él ganó por 2".

