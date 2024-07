¡Lo destrozó! Joven DONA riñón a su suegra, pero su novia lo deja y se casa con otro

22/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

¡Insólito! Un hombre no dudó en demostrar su amor hacia su novia al no dudar en donarle un riñón a su suegra, pero desafortunadamente al poco tiempo ella decidió dejarlo por otro.

Muchas personas hacen todo lo posible para garantizar la felicidad de sus parejas con distintos actos y locuras de amor, pero no todos tienen finales felices y dan por terminada sus relaciones, dejando en shock a sus seres más cercanos con su decisión.

Mujer deja a su novio

A través de TikTok, Uziel Martínez contó su experiencia que lo marcó para siempre y que le dejó el corazón destrozado por tratar de ayudar a su pareja en un complicado momento.

Martínez, quien también es profesor de Baja California, en México, relató que decidió donar un riñón a la madre de su novia, pero nunca pensó que su amor terminaría tan pronto.

Al parecer, después de un mes de la operación, su novia lo abandonó y al poco tiempo se casó con otro hombre jurándose amor eterno en el altar, sin importarle el acto que él hizo por ella y su familia.

"Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes..." se escucha decir a Uziel, con la voz entrecortada en el clip, que logró cientos de reacciones y alrededor de 16,3 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿No tiene rencor a su exnovia?

El joven reveló que a pesar de la ruptura amorosa no le guarda rencor a la mujer que alguna vez amó y que ahora está bien emocionalmente. Asimismo, resaltó que terminaron en buenos términos.

"No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos. Yo solo hice el vídeo para hacer un TikTok. No creí que esto se fuera a salir de control", indicó.

Reacciones por su acto de amor

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al joven por demostrar cuánto quería a su pareja y criticaron el hecho de que ella no sepa valorarlo como se debe.

"Quite esa cara compa, ella perdió un gran caballero, siga adelante. Va a encontrar la mujer perfecta que lo valore", "salvaste una vida y perdiste otra con una mujer que no vale la pena, ánimo", "ya encontrarás a alguien", "al menos una parte tuya siempre estará cerca de ella", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

Es así como el relato de Uziel Martínez causó polémica en redes sociales tras revelar que donó su riñón a su suegra, pero su novia lo dejó al poco tiempo de la operación e incluso se casó con otro hombre.