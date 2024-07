Hombre causa polémica por la forma en que botó a su esposa por infiel: "No te quiero volver a ver"

21/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre generó polémica en redes sociales al no dudar en botar a su esposa con todas sus pertenencias por serle infiel con otro. Su acción fue criticado por los internautas, ya que no solo la corrió sino que la agredió verbalmente.

Muchas parejas quiebran la confianza de sus relaciones al decidir serles infieles, por ello deciden que es mejor dar un paso al costado y romper para siempre con todas las ilusiones que mantenían de poder formar una familia y compartir sus mejores momentos hasta la eternidad.

Corrió a su esposa por infiel

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que un sujeto identificado como Jona se encuentra molesto y enojado al descubrir que el amor de su vida lo engañó con otro hombre y por ello no dudó en pedirle que reúna toda su ropa y demás cosas para que se vaya rápido de su casa porque no quería saber nada más de ella ni volver a verla.

En la escena se aprecia que Jona grababa a su esposa, mientras ella, vestida con un short negro y una blusa azul, cargó dos bolsas negras para proceder a colocarlas en una camioneta.

El hombre no dejaba de insultarla y decirle cosas fea sin tomar en cuenta que era escuchado por el resto de vecinos de su comunidad, que quedaron impactados con su acción.

"Llévate tu pinche ropa, ya no te quiero volver a ver", se escucha decir al hombre completamente enfadado, en el clip que generó cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones.

Pero no todo quedó ahí, ya que aventó desde el balcón otra bolsa con pertenencias de la mujer, presuntamente infiel y, de forma irónica le gritó: "Adiós, que seas feliz allá en donde vas a ir".

¿Qué dijeron en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar al hombre por la forma en que trataba a su esposa. Por otro lado, algunos usuarios aseguraron que hizo bien por "deshacerse de una mujer que no supo valorar su amor".

"La infidelidad no debe ser ni perdonar por ningún lado", "ese momento de felicidad al librarse del narcisista", "ntp amiga, él no te merece, no te supo valorar", "muy bien bro, te puedes conseguir una mejor", "de solo escucharlo con ese vocabulario, deja mucho que pensar", "por lo menos se quedó con la camioneta", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

Es así como el clip generó gran revuelo al ver cómo un hombre no dudó en no perdonar la infidelidad de su esposa y correrla de su casa con toda su ropa y demás pertenencias.