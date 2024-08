Joven fue sorprendido por su novia mientras jugaba videojuegos: "¡Le rechazó las llamadas!"

04/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un insólito video donde un joven quedó en shock por la reacción de su novia cuando él le rechazaba las llamadas por estar concentrado en su videojuego.

Muchas personas acuden a distintos establecimientos para entretenerse, especialmente cuando se trata de tener un momento únicamente para ellos y jugar sus videojuegos favoritos, los cuales pueden no ser bien vistos por sus respectivas parejas.

Joven descubierto por su novia

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que un chico, que luce un polo de color oscuro y usa unos audífonos, se encuentran dentro de un local junto a otros jóvenes. Él mira fijamente la pantalla porque no quería perder la partida de su juego, al cual a veces colocan dinero para apostar.

Sin embargo, lo que se llevó las miradas de todos fue que a su lado estaba una mujer, quien sería su novia vestida de blanco y portando una cartera, de la cual procede a sacar su celular y llamar a su pareja.

Tal era su concentración, que el chico optó por rechazar todas las llamadas de su novia, sin darse cuenta de su presencia y que estaba completamente molesta, lo que deja entrever que nunca le avisó a dónde iba y no regresaba a casa.

¿Qué le hizo su novia?

Según la escena compartida por la cuenta de Takhir, la mujer no soportó que su novio no le responda el celular y decidió patear su silla gamer para llamar su atención. Una vez ello, el joven solo la miró con una sonrisa nerviosa, pero sin soltar el teclado.

La novia le jaló las orejas ante su molestia y como señal de que era hora de que vaya con ella a casa y responderle por su inesperada acción.

#ViralCHV ♬ original sound - SpongeBob background music @chv_noticias ¡SU REACCIÓN SE HIZO VIRAL! 📲 A través de redes sociales, se viralizó el particular registro de un joven que fue sorprendido por su novia mientras jugaba videojuegos. 😯 ¡Hasta le rechazó las llamadas! Tal era su concentración, que decidió no responder a su celular. No obstante, no contaba con que su pareja estaba detrás de él para encararlo. 📹 El video fue compartido por el mismo joven, de nombre Takhir, en su cuenta de TikTok. ¿Qué opinas de esta situación? 🤔 #CHVNoticias

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en bromear con la situación y asegurar que la chica era "tóxica" por no dejarlo divertirse.

"Al menos no te está engañando", "como les arde vernos felices", "¿es la novia o la mamá?", "les cuesta tanto ver a un hombre feliz", "sinceramente prefiero que me engañen con una PC a que con otra", "los que dicen que no respeta su espacio, pudo responder y seguir jugando", "al menos no le es infiel", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

Es así como el clip causó un debate por ver la forma en que una mujer reaccionó al ver que su novio le rechazaba las llamadas por seguir concentrado en los videojuegos.