Joven graba a su mamá bailando antes de su cirugía, pero falleció en el quirófano: "Te extrañaré"

23/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde una joven mostró videos de los últimos momentos que pasó al lado de su madre antes de su cirugía, porque a pesar de que creían que todo saldría bien, terminó perdiendo la vida en pleno quirófano.

Muchas personas tratan de enfrentar de la mejor forma posible una enfermedad para no preocupar a sus familiares, como el caso de una madre que se mostraba siempre feliz a pesar de que debía ser tratada por derivación de aortobifemoral.

Falleció en plena cirugía

En el material audiovisual, de solo 15 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Francesca se encuentra al lado de la mujer más importante de su vida, su madre, bailando alegremente la canción 'La Loba' de la cantante colombiana Shakira, en medio de la habitación de un hospital.

Según lo indicado por Francesca, decidieron compartir un emotivo momento antes de que su madre ingrese al quirófano para su cirugía, y aunque creían que las cosas irían bien, al parecer su salud se complicó y no resistió la intervención.

"Le dije a mi mamá la noche antes de su operación que haría un video de antes y después que saliera, pero los planes cambiaron y así te recuerdo hoy y siempre, siendo feliz. Te amo, mamita", se lee en la descripción del clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Joven llora por su madre

La joven resaltó la gran unión que tenían y el amor que ella siempre le mostró de forma incondicional, dejando entrever que eran cómplices de muchas aventuras y 'locuras' de madre e hija. Por ello, no pudo evitar romper en llanto cada vez que revive el último baile que tuvo con su progenitora.

"Te extrañaré", recalcó Francesca, mientras derramaba algunas lágrimas aún en la habitación donde su madre descansaba antes, tratando de combatir una enfermedad que la aquejaba hace días.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos con la escena y darle el pésame a la joven por perder a su madre. Por otro lado, algunos usuarios aprovecharon en compartir sus anécdotas y recalcaron que aprendan a valorar a sus seres queridos mientras los tengan con vida.

"El dolor más grande que he podido experimentar, no hay palabras de consuelo", "me despedí de mi mamá en la entrada al quirófano, sonrió y me dijo: 'Nos vemos en un ratito' y ya no despertó. Y ya van 9 años. Un besito al cielo", "es un vacío que jamás absolutamente nada ni nadie llena y la vida nunca vuelve hacer igual", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven rompió en llanto al recordar el último baile que tuvo al lado de su madre, quien ingresó a una cirugía, pero no volvió a salir con vida.