Joven hace 'berrinche' a su novio en plena calle y usuarios reaccionan: "Qué pena siento por el"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso compartido en TikTok, donde se ve cómo una joven no dudó en hacer un berrinche a su novio en plena vía pública sin importarle el qué dirán de las demás personas que pasaban alrededor.

Muchas parejas viven divertidas anécdotas y experiencias, pero no todo es 'color de rosa', ya que tienen conflictos y problemas que tratan de solucionarlos lo más pronto posible y ver si aún hay forma de salvar su relación.

Berrinche en la calle

En el material audiovisual, de solo 51 segundos de duración, se ve el preciso momento en que en México, una joven identificada como Amar, se tira al piso y empieza a realizar pataletas, manotazos al aire y gritando con gestos de enfado y fastidio porque al parecer su pareja se estaba yendo sin ella y no le prestaba atención.

"Le hago berrinche a mi novio en plena calle", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Su novio se acercó para ayudarla a levantarse y así evitar que los demás transeúntes los sigan observando y riéndose de ellos, pero la joven siguió con la rabieta y se negó a ponerse de pie.

Al verla, el joven intentó convencerla, le hizo un pequeño baile y finalmente le dio un beso, lo que puso fin al berrinche de la mujer. Ella aseguró que se "puso rebelde", debido a que él la había ignorado.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que ellos no permitirían que sus parejas se portaran de esa forma en la calle. Por otro lado, algunos usuarios recomendaron al novio de la chica de dejarla y no seguir con su relación.

"Qué pena siento por él", "siento pena ajena", "ojalá terminen pronto", "pobre amigo, ojalá salga de ahí", "sal de ahí amiga, él merece algo mejor", "no podría con el estrés del chavo", "ya déjala amigo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran polémica y debate en redes sociales al ver cómo una joven realizó un berrinche a su novio sin importarle estar en la calle y las miradas y críticas de los demás transeúntes.