Madre rompe en llanto tras ser 'abandonada' por su hija en el aeropuerto: "Prefirió ir con sus amigas"

07/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso, como el compartido en X (antes Twitter), donde una mujer rompe en llanto desconsoladamente al saber que su hija la 'abandonó' tras preferir ir a una fiesta con su grupo de amigas.

Muchos padres no dudan en dar todo su cariño y amor a sus hijos, así como encontrar la forma de garantizar el bienestar de cada uno de ellos, sin importar la edad que tengan. Sin embargo, conforme pasan los años, la conexión entre ellos se va perdiendo, en muchos casos.

Olvidó a su madre

En el material audiovisual, de solo 36 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una señora tiene lágrimas en los ojos mientras relata cómo su hija la dejó en el aeropuerto de Utah, en Estados Unidos, mientras ella salía a cenar con sus amigas, olvidándose por completo del motivo de su visita.

""Se le olvidó que yo venía a visitarla. Se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí. A mí nunca se me olvidó ella en ninguna parte", se escucha decir a la madre con el corazón roto, por el desplante que "su retoño" le hizo.

Además, la madre agregó que el acto de su hija la ponía muy triste, debido a que pensó que "nunca le pasaría" y menos viniendo de ella, a quien le tenía gran cariño y consideración.

"Los hijos se olvidan bien fácil de las madres. A mí no se me olvidaba ella. En ningún momento se me olvidó. Me da tristeza porque yo o creí que eso me iba a pasar a mí, menos de ella", comentó en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Madre rompe en llanto al ser olvidada por su hija en el aeropuerto. pic.twitter.com/mHZcCZ0kp7 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 5, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados al saber que una hija no se preocupa por su madre, asegurando que más adelante podría arrepentirse al no tenerla nunca más junto a ella. Por otro lado, algunos usuarios criticaron que la señora haga público sus problemas familiares en vez de resolverlo de forma privada.

Críticas a la hija

"Cría cuervos y te sacarán los ojos", "no manches, pobre señora", "qué fuere", "me duele ver a la señora llorando", "¿cómo es que existen personas a las que no les importan los sentimientos?", "hija desconsiderada", "prefirió ir con sus amigas y dejó botada a su madre", "traten bien a sus madres, las mamás son sagradas, de ellas venimos al mundo, sufren para que nuestra vida llegue, como para andar haciéndoles estas cosas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una madre rompe en llanto al contar que su hija "olvidó" pasar por ella al aeropuerto de Utah en Estados Unidos y la dejó abandonada al preferir salir con sus amigas.