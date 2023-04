Joven le ofrece 100 dólares a mendigo por su perrita, pero él se niega: "El dinero no me cuida"

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Sin duda los perritos con los mas fieles compañeros y las personas lo saben, por eso les corresponden con toda su lealtad. Este es el caso de un reciclador anciano, a quien un joven tiktoker le ofreció darle hasta 100 dólares a cambipo de su perrita, pero este en todo momento se negó, para que al final diera una tierna respuesta que conmovió a todos los que vieron el video.

"Buenas tardes, ¿Cómo está, no vende el perrito?, yo le doy 10 dólares por él" empezó diciendo el joven. Luego de eso, le hizo una oferta de 20 dólares, al cual el anciano tampoco accedió. Finalmente quintuplicó el monto, ofreciéndole 100 dólares, y en esta oportunidad el reciclador tampoco aceptó el cambio.

Por el contrario, el anciano atinó a responder que "no lo vende porque su perrito lo ama". Además, comentó que en realidad es una perrita que vive con él en las calles desde aproximadamente 3 años.

"Esta perrita ya tiene 3 años, me la regalaron chiquita por allá por la loma, una vez en un taxi me encontré con un compañero y me la dio. Pasa que la perrita estaba llena de pulgas, así que fui a la botica y le compré un jabón especial, la bañé y no quedó ni una pulga", expresó el reciclador.

Además, el hombre contó que su mascota vive muy bien con él, diciendo que la mantiene gorda, y ella a cambio no se despega de su lado, por eso no la cambiaría por nada del mundo.

Ante esto, el joven replicó que le está ofreciendo una gran suma de dinero, pero el anciano tuvo una excelente respuesta: "Es que el dinero no me acompaña, el dinero fácil se va. A ella no le cambió ni la regalo. La plata no me cuida, la plata no me sigue, la plata no me cuida el triciclo y ella sí lo hace", explicó el hombre.

Usuarios reaccionan al video

El video que se volvió viral en la red social china TikTok, y ya cuenta con más de 340 mil "me gusta" y más de 1 millón de visualizaciones. Los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios sobre el video diciendo que el señor tiene un gran corazón.