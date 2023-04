"Me quiero morir": Mujer descubre infidelidad de novio minutos antes de su boda

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una novia con su vestido, quien estaba ilusionada por su boda soñada, jamás pudo imaginar que el día más importante se convertiría en una pesadilla, pues en un video viral se puede observar la supuesta traición de su prometido. Por ello, las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar, pues se solidarizaron con la mujer.

Al parecer este video se habría registrado en el 2022 en Bolivia, pero aún no sigue de sorprender, y los usuarios lo recuerdan, pues el hecho sigue siendo viral.

Las traiciones son muy difíciles, y más aún en el día de tu boda, y este es el caso de una mujer que vestida de novia encontró la decepción frente a sus ojos. En este caso la usuaria de Tik Tok @Bebeperez38 subió nuevamente el vídeo viral que provocó la indignación de los usuarios de las redes sociales.

Los hechos

La usuaria describió en la primera parte del video "Lo más horrible es que te engañe en el día de tu boda, que Dios te perdone", en este se puede observar como la novia desesperada busca a su prometido, pues le habían advertido que estaba en situaciones extrañas. Esta al acercarse a un vehículo, comprueba que su novia había estado con otra mujer, tal y como lo sospechó desde un inicio.

El hombre que estaba a medio vestir con una mujer recostada en el asiento se sorprendió al verla. Luego de ello, la mujer rompe en llanto al decir "me quiero morir", para luego alejarse del lugar de la traición acompañada por familiares y amigos que le gritaban al hombre por este hecho.

Reacción de los usuarios de Tik Tok

El clip, nuevamente se volvió viral, con un día de publicado ha logrado más de 2.5 millones de visualizaciones en Tik Tok. "El día más esperado para cualquier pareja terminó de la peor manera. En ese momento, con angustia y desesperación por lo vivido", agregó la usuaria @bebeperez38 en los demás clips: "Tú dejaste roto mi corazón y mis ilusiones. Por tu culpa hoy día no creo en el amor".

Los comentarios no se hicieron esperar: "¿Pero qué esperaba? Se iba a casar con un hombre con pelos rosas", "Qué mejor manera de celebrar su inminente matrimonio que con una fiesta improvisada con personas que probablemente no conoces bien", se lee en la caja de comentarios.

"Nadie merece pasar por una experiencia de estas", "Es mejor decir que ya no quieres casarte; es válido pero no dejar plantada a la pareja", "Mejor antes que después, amiga. Hoy duele, después agradecerás", fueron algunos de los comentarios con mayor 'me gustas'.