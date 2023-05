Joven nota presencia de cucarachas en su casa y decide bañarlas para que no estén sucias

22/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las cucarachas son unos de los insectos que emiten muchos sonidos en la ciudad, sin duda estos diminutos seres no son bienvenidos por muchas personas y representan un desafío considerable si invaden tu residencia, pues deshacerse de ellas resulta extremadamente complicado. Pero este no fue el casa de un joven, que incluso se atrevió a bañarlas para que no estén sucias por su casa.

Bañó a cucarachas para que no anden sucias

Cuando las cucarachas han invadido tu hogar, las opciones disponibles son limitadas y se reducen a las técnicas convencionales que han demostrado ser efectivas a lo largo del tiempo: limpiar minuciosamente tanto el interior como el exterior de los muebles y emplear repelentes de insectos en un intento por ahuyentarlas.

Esta es la opción que elegiría la mayoría, pero existen otras personas que optan por soluciones más creativas, si se les puede llamar así, para coexistir con estos insectos, aunque estableciendo reglas de convivencia muy claras en el hogar.

Un usuario de TikTok compartió un video en el que mostraba cómo mantenía una relación con las cucarachas que habían convertido su hogar en su nuevo refugio. Aunque aparentemente no las había expulsado, había establecido ciertas condiciones que debían cumplirse.

Héctor Haros Arias, también conocido como @hectorharosarias, es el protagonista de esta historia. En su última publicación en esta plataforma de redes sociales, ha compartido un video en el que muestra cómo baña a una cucaracha que aparentemente reside en su hogar. Según menciona en el clip, no puede permitir que el insecto ande sucio por la casa.

Las divertidas palabras del tiktoker

"Aquí todos se tienen que bañar, no puedes andar corriendo por la casa, entre la comida toda cochina, ¿eh, eh?, su jaboncito, limpiecita, le gusta andar por la casa, por lo menos va a andar limpia, eso de andar sucia por la casa ¿pos que traes oye?", dice la persona en el video.

El clip se ha vuelto rápidamente viral, obteniendo más de 240.6 mil 'me gusta' en la plataforma, junto con casi 4 mil comentarios. Además, ha sido guardado por 19 mil usuarios y compartido por 25.3 mil personas.

Algunos de los comentarios son: "Dicen que después del video ya no se supo nada de la cucarachas", "¿Puedes bañar una araña violinista? Por fa", "La estoy pasando bien raro", "Me levanto y veo este video ¡Ya me hiciste el día!".

Es importante señalar que no es necesario ni recomendable bañar a una cucaracha. Estos son insectos resistentes y adaptados a vivir en diversos entornos, incluyendo lugares húmedos. Intentar hacer este acto puede resultar difícil y no tiene beneficios significativos.