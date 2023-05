¡Enternecedor! Joven para no dejar solo a su mascota en casa lo lleva a su trabajo

22/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que en TikTok se presencian enternecedores momentos protagonizados por mascotas. Es así que, el último caso engloba a un joven que labora como mototaxista y cuida a su canino a la misma vez.

El clip de 9 segundos fue captado por un usuario y compartida en la plataforma china. El título de la secuencia fue "Qué bendición" y estuvo acompañado de un fondo musical que causó impacto en las redes sociales.

"Qué bendición"

A detalle, en el momento logró percibirse que el animal se encontraba en la parte inferior de la moto modelo 'torito', mientras era resguardado por su propietario que ponía su píe para que no termine en la pista. Aparentemente, el ´peludito' estaba acostumbrado a este trajín, ya que se mantuvo tranquilo en todo momento.

La leyenda adscrita al video fue: "Los mejores deseos para el señor que fue a trabajar con su mascota".

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma positiva por el increíble momento. Al respecto, destacaron el ingenio del dueño para cuidar al animal y trabajar al mismo tiempo.

En esa línea, los cibernautas brindaron los mejores deseos a los dos protagonistas del video tras evidenciar un lazo inquebrantable en las imágenes que están causando furor.

Más de 54 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 54 mil reproducciones, más de 4 mil likes, 110 comentarios y 181 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Mis respetos para el señor, Dios lo bendiga enormemente", "Los mejores seres humanos", "Bravo, bravísimo. Dios cuídalo y siempre guiarlo a este conductor te lo pido con todo mi corazón", "No hay excusas para criar un amigo fiel, nunca te dejara", "Yo también iba a trabajar con mi perrito porque no le gustaba quedarse solo", "Muchas veces no lo queremos dejar en casa solos porque lloran y honestamente tener un animalito no es fácil".

Otro caso que sacude las redes

Una increíble secuencia está sacudiendo las redes sociales y tiene como protagonista a un perro. Esta mascota según precisó su dueño en la plataforma de TikTok escapó de su casa una semana atrás, por lo que ella y su familia temían lo peor. No obstante, el canino no se encontraba herido ni mucho menos, sino que se encontraba con un grupo de hombres que libaban alcohol.