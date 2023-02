Joven se queda dormido en el metro y una rata se mete entre su ropa.

14/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven es grabado mientras duerme en un transporte público. Lo sorprendente es que una rata se sube por su pierna y se mete entre su ropa, mientras él descansa durante el viaje que realizaba en el metro subterráneo de Estados Unidos. Cabe señalar que, este video se hizo viral en las redes sociales en cuestión de segundos.

Como se observa en el video, el roedor se sube por la pierna de un pasajero, continua caminando por su abdomen, los brazos, la espalda y trata de meterse entre su ropa. Después de unos segundos, el ciudadano abre los ojos y, al ver a la rata, se levanta. Enseguida, el roedor sigue su recorrido.

Tras ello, varios usuarios manifestaron su asombro por el momento que vivió el pasajero y publicaron diversos comentarios al respecto: "Me muero ahí mismo", "Juntos podremos convertirnos en el mejor chef de París", "El ratón: 'Despierta! Aquí te bajas'", "Se nota que ya anda acostumbrado", "Me pasa eso a mí y me infarto al momento" y "Estaba retranquilo; a mí me dan siete paros cardíacos".

Cabe señalar que, el video del usuario @subwaycreaturesofficial se viralizó. Hasta el momento, cuenta con más de 31.300 millones de reproducciones, además con 2,4 millones de 'me gusta' y varios comentarios en la plataforma de Tik Tok.