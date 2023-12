Joven se queja porque no la llaman para puestos de trabajo por ser bonita: "Piensan que soy tonta"

Una joven identificada como Carolina compartió con sus seguidores el mal momento que atravesó al acudir a una serie de entrevistas de trabajo y que en la mayoría le negaran la oportunidad porque consideraban que al ser bonita sería una mujer "tonta".

Muchas personas envían sus CV a distintas empresas e instituciones para conseguir un empleo, que les permita solventar sus gastos en el hogar, pero no todos tienen la suerte de obtenerlo.

En el material audiovisual de TikTok, de un minuto y 50 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Carolina expresó su molestia e indignación, al sentirse indignada por la discriminación que enfrenta en el ámbito del trabajo debido a su aspecto físico, sin tomar en cuenta antes las aptitudes que cumple en cada requisito.

Al inicio, la joven indicó que la mayoría de empresas nunca le dan los trabajos que ella pide y le ofrecen otros por su apariencia física, sin importar si tiene o no las aptitudes para desempeñarse en el área.

Luego, expresó: "Piensan que por ser linda sos est***da", reflejando la presunción superficial que enfrenta en su búsqueda de trabajo. Además, reveló que en empleos como camarera o recepcionista, se le sugiere constantemente trabajar en horarios nocturnos únicamente por su apariencia física, una práctica que rechaza rotundamente.

Además, explicó que ella tiene una carrera universitaria y se encuentra capaz de ocupar un cargo importante como abogada o en Recursos Humanos, por lo cual se encontraba indignada de que nadie pueda darle un empleo digno a sus profesiones.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tener opiniones divididas, ya que algunos la criticaron por sus quejas, mientras que otros usuarios la aplaudieron por hacer respetar sus años de estudios.

"Con razón no consigo trabajo, ja, ja, ja", "me pasó. Es cierto eso", "mejor que si fueras fea. Si sos linda te podés conseguir al hijo de un jeque árabe y le manejás la empresa o algo", "yo quiero laburar sin atender gente, y siempre me mandan a dar la cara como vendedora o recepcionista. Prefiero un depósito", "problemas de privilegiada. Yo soy lindo, pero a nadie le interesa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.