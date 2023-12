Alumna niega saludo a profesor durante entrega de diplomas: "Me hizo la vida cuadritos"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde una recién graduada ignoró a su profesor durante la ceremonia porque "no le gusta ser hipócrita" con quienes siempre la han tratado mal y no tuvieron consideración.

El día de la graduación es muy importante para muchos jóvenes porque se convierten en profesionales en la carrera de sus sueños y desean compartir ese momento especial al lado de sus amigos y familiares, que siempre les brindaron su apoyo incondicional en las amanecidas por estudiar para sus exámenes y exposiciones.

En el material audiovisual, de solo 10 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven llamada Mariana luce su toga y birrete y procede a subir al estrado para recoger su diploma, que la acredita como egresada universitaria. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue ver que saluda a cada uno de los profesores que están junto a ella, pero decide evitar darle la mano a uno en especial.

La joven dejó con la mano estirada al docente alegando que fue una persona que siempre hizo su vida imposible a lo largo de su carrera y que, incluso, la lastimó físicamente y emocionalmente.

"No es rencor, solo no me gusta ser hipócrita, con gente que me hizo la vida cuadritos y me lastimo físicamente, emocionalmente!", se lee en la breve descripción del clip, que logró alrededor de 20 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.