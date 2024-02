¡Insólito! Hombre con 3 esposas y 11 hijos causa furor en redes: "Es genial, vivo muy tranquilo"

Un insólito caso de poligamia se ha vuelto viral en redes sociales. Y es que un hombre estadounidense contó cómo es vivir con tres esposas, generando sorpresa entre usuarios en redes sociales.

El hombre es Mazayah Andrews, un ciudadano de Florida que captó la atención al relatar cómo lleva de pareja a tres mujeres de diversas edades, teniendo él 38 años.

Sus parejas son Stephanie Almonte y Rosa Zelaya, de 30 años; y Dezeray Carrera, de 23.

Andrews y sus esposas conversaron recientemente con el programa This Morning, confesando detalles de su relación particular.

Según relata Andrews, todo comenzó cuando conoció a Stephanie en el 2014, con quien empezó una relación monogámica en 2016. Luego de dos años se separaron y allí el hombre iniciaría un nuevo romance con Rosa.

Luego de romper con Rosa, Mazayah reunió a las dos mujeres y acordaron en iniciar una relación poliamorosa.

Stephanie comenta que el principio de la nueva relación fue complicado, pues sintió muchos celos, pero entendió que al ser parte de un hogar debía trabajar como un equipo.

"No me malinterpretes, durante el tiempo de mi embarazo, que vi que estaba con otra mujer, sentí celos, pensé: 'Esa es la chica que se llevó a mi hombre, quiero a mi hombre de nuevo. Pero me di cuenta de que ella lo hacía feliz en otras áreas, que yo realmente no lo estaba haciendo contento, en términos de comunicación y expresión de sentimientos. Por lo que dije: '¿Por qué estaría celosa de eso?", relata Almonte.