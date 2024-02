Joven presume relación con adulto mayor y este la deja: "¿No fue eterno su amor?"

En redes sociales, una joven causó gran polémica al revelar que se encontraba desecha porque el hombre que tanto amaba, un adulto mayor, la había dejado sin importarle sus sentimientos, a pocos días de celebrarse 'San Valentín'.

Muchas parejas no dudan en demostrar cuánto se quieren en sus redes sociales, tratando de inmortalizar cada momento juntos a través de videos y fotografías. Sin embargo, muchos deben tener valor para eliminarlas cuando deciden dar por concluidas sus relaciones.

En el material audiovisual, de solo 16 segundos de duración, se ve a una joven identificada con el usuario @SoyMessii, presumir las actividades que hacía junto a su pareja, un hombre mucho mayor que ella (un anciano), a pesar de que recibía constantes críticas por los internautas por salir con él hasta el punto de ser calificada como una mujer interesada, que está solo por su dinero.

Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados al decir que su novio la había dejado, entre llantos y sollozos, porque lo quería con todo su corazón y no podía aceptar la idea del término de su amor.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena señalando que se trataría de una broma, con el fin de obtener más popularidad en las redes sociales.

Por otro lado, algunos usuarios que consideraron verídico el clip lamentaron que la joven no acepte el fin de su relación y sepa salir adelante, así como conseguir un novio con su misma edad.

"Era 'viudo' y regreso con su ex", "y así 'SoyMessi' entendió que el amor no tiene edad, pero también que los abuelos no son eternos", "que busque alguien de su misma edad y ya", "no llora por amor, le llora al dinero y a los paseos con la pensión", "todo un 'Don Juan'", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.