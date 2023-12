Joven sorprende al revelar por qué rechazó vender a su Dóberman a 200 mil dólares: "Vendería a mi marido"

Una mujer causó gran revuelo en las redes sociales al revelar que no decidió vender a su perrito Dóberman a 200 mil dólares porque era un integrante muy especial para su familia, ya que es su perrhijo.

Muchas personas tratan a sus mascotas con mucho cariño y amor, por lo cual, no dudan en hacer todo lo que esté a su alcance para verlos felices, como llevarlos a guarderías, comprarles ropa, medicinas, peluquería, perfumes y otros accesorios como si se tratara de un "niño más".

En el material audiovisual, de solo 23 segundos de duración, se ve a Alexis Elliot colocar su cámara de celular frente a ella y revelar a todos sus seguidores en TikTok, que una persona le ofreció una gran suma de dinero para comprar a su perrito llamado 'Remi' porque le gustaba su raza (dóberman) y lo bien cuidado que estaba.

La mujer señaló que su perrito llegó a su vida con solo ocho semanas de nacido, por lo cual su relación con él era como "si ella misma lo hubiera dado a luz".

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse a favor con lo que señalaba la mujer demostrando cuánto amor tenía hacia su perrito. Por otro lado, algunos usuarios la criticaron por tratar de "humanizar a los animales".

"En esta economía sí (hubiera aceptado el monto)", "es un crimen no aceptar 200 mil dólares", "no vendería a mi perro, pero a mi marido absolutamente", "controvertido, pero sí absolutamente", "vendería a mi marido", "qué coraje tiene para rechazar ese dinero", "qué valiente fue", "fue un error", "hubiera aceptado, yo no lo dudaría", "¿por qué la gente dice que sí? Somos la luz de la vida de nuestros perros. Ninguna cantidad es suficiente para vender a mi bebé", "nadie se meta con el perrhijo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.