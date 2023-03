Jóvenes sufren accidente en directo mientras graban un vídeo para Tiktok

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un vídeo circuló por Tik Tok, en donde se muestra el preciso instante del accidente de un grupo de jóvenes mientras grababa videos para dicha plataforma.

En las imágenes, se puede observar que la copiloto quien estaba grabando un vídeo para TikTok enfocó a la conductora, que en segundos se distrajo mirando la pantalla y perdió el control del vehículo lo que provocó finalmente el accidente.

Minutos antes las jóvenes estaban alegres cantando una canción del reguetonero Feid, pero luego la copiloto quien vio venir a otro auto gritó desesperadamente, quien finalmente impactó entre las mujeres.

Tras el impacto del otro vehículo, una de las mujeres gritó asustada que ese era el carro de su padre: "Estrellé el carro de mi papá", comentó preocupada.

El hecho habría ocurrido en una ciudad colombiana, pero se desconoce el nombre de las distraídas mujeres.

Vídeo causó polémica entre los usuarios

Debido al hecho, muchos cibernautas comentaron: "No sé por qué, pero presiento que el coche es del papá", "Lo importante es que al sonido no le pasó nada", "Me gustan los finales felices", "Conducir borracho es igual que hacer videos cuando conduces", "La imprudencia todo por venir jugando con el teléfono", "Irresponsabilidad total...".

Asimismo, otros cibernautas añadieron que: "Salimos a dar una vuelta y dimos como 3", "Gracias a ese video, la aseguradora no se hace responsable en nada" o "Y esta generación... No alcanzan las palabras para describir lo descerebrada que se encuentra... Pudiendo hacer cosas útiles, prefieren perder el tiempo en verdaderas idioteces...", han sido algunas de las reacciones más populares.