Chofer tiene accidente automovilístico y llama a su novia para que no se enoje: "Amor, no vayas a pensar mal"

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un peculiar video. Un hombre grabó el momento que era asistido por las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los bomberos luego de que tuvo un accidente automovilístico. En este clip, el hombre se dirige a su novia y le explica lo que sucedió. "Amor, no vayas a pensar mal", se escucha en la grabación.

Cabe señalar que, en el video, también se observa que el hombre habla con su novia en presencia de sus compañeros de trabajo, quienes también estuvieron en la escena del accidente.

"Amor no vayas a pensar mal. No he podido llegar porque no hay pase. No te vayas a loquear así, como tú eres media loquita. He descargado todo eso, ve. Estoy con los amigos y la Policía", dijo el usuario de Tik Tok.

Luego de que este video sea publicado en la red social de Tik Tok, el usuario recibió varios comentarios. Algunas personas al observar la reacción del hombre se sorprendieron y otros se rieron, además revelaron que les gustaría tener una pareja así, que envíe "pruebas", fotos y videos, para saber en donde se encuentran y qué hacen.

"Eso nos gusta, que nos manden pruebas con fotos y videos", "Así quiero uno, que avise por lo menos", "Quiero conocer a la señora para que me cuente el secreto del éxito", "Este tipo viene del futuro", "Yo inconscientemente siempre le mando fotos a mi novia de lo que ando haciendo o donde estoy sin que me lo pida jajaja", se lee en los comentarios de los cibernautas.

Es preciso indicar que, el video del sujeto que tuvo un accidente de tránsito, cuenta con más de 1 millón de reproducciones, además con más de 62 mil 'Me gusta' y más de 3 mil comentarios. El video se volvió viral en Tik Tok.