¡La Barbiemanía! Joven arma su caja 'Barbie' para tomar fotos a S/1

27/07/2023

Ante el reciente estreno de la película live-action de 'Barbie', muchos jóvenes desean vivir una experiencia inolvidable como la muñeca más famosa de Mattel, por lo cual un chico no desaprovechó el 'boom' y la oportunidad de hacer un negocio propio al crear una caja rosa y cobrar para que muchos se tomen foto dentro de ella.

En distintas calles de Lima, muchas cajas de Barbie en tamaño real fueron colocadas en cines y lugares públicos como parte de la campaña de marketing de la película, y que incluso se tiene un 'protocolo' para ir a verla: ¡vestir de rosa!

Joven toma fotos por S/ 1

En el video compartido por la cuenta de @Kcc.ana, de 12 segundos de duración, se ve cómo un joven no perdió tiempo y aprovechó que varios desearan tomarse fotos dentro de la famosa caja rosada de Barbie, y más en una calle muy transitada por muchos peruanos, Jirón de la Unión, en el Centro de Lima.

En la escena se ve que el joven puso todo su empeño y esfuerzo para asemejarse a la original de Barbie, colocándole luces que alumbraran el interior y algunos adornos para que todos vivan la mejor experiencia de sentirse 'una princesa', y quede grabado en una fotografía instantánea a solo S/ 1.

"El ingenio peruano no tiene límites señores", se lee en la breve descripción del clip, que ha causado gran conmoción en las redes sociales.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en aplaudir el ingenio del joven por no desaprovechar una oportunidad de hacer negocios.

"Creo que haré lo mismo", "es bueno ganarse el dinero honradamente", "lo máximo nuestra gente. Ultra chamba", "es una buena idea para facturar", "el ingenio peruano, hoy día me tomo mi foto", "un emprendedor que no anda pidiendo su aguadito", "el peruano no se muere de hambre", "éxitos, hermano. Sigue así compatriota", "bien, así se gana su sol honradamente", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo por la creatividad del joven peruano por armar una caja que se asemeje a la original de la muñeca Barbie, y pueda cobrar S/1 para que varias personas puedan obtener una fotografía dentro de ella y sentir la experiencia rosa, ante el reciente estreno de la película de la muñeca de Mattel.