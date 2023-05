"No hay excusas para salir adelante": Pareja de abuelitos conmueven por trabajar pese a su edad

03/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos cientos de videos inspiradores y motivacionales donde varias veces los jóvenes son los protagonistas, pero esta vez una pareja de abuelitos sorprendieron a todos.

"No hay impedimento para salir adelante"

El video compartido en TikTok, generó la admiración de muchos al ver cómo una pareja de abuelitos se esfuerzan por dejar todo listo en su puesto de trabajo para ganar 'el pan de cada día' y llevar un ingreso económico a su hogar.

En la escena se ve a un abuelito barriendo el lugar para mantenerlo limpio y cumplir con las normas de salubridad, así como garantizar el bienestar de sus compradores. Mientras tanto, la señora va preparando la chicha morada que ofrecerán a sus fieles clientes, en el puesto que colocaron al frente de su casa.

A pesar de que muchos admiraron el esfuerzo que hacen los abuelitos para salir adelante, otros manifestaron que se encontraban preocupados por la situación, porque a su edad, ellos debería descansar y serían sus hijos o familiares más cercanos quienes deberían estar pendientes de ellos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

El video publicado en la reconocida plataforma asiática de TikTok, dejó cientos de reacciones y comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la voluntad que tiene esta pareja de adultos mayores por no rendirse en salir adelante y obtener un ingreso económico que los ayude a solventar sus gastos.

"Algunos no lo hacen por necesidad, sino porque quieren sentirse útiles", "qué lindos. Así se mantiene su mente activa", "mis viejitos de 85 y 79 son muy activos. Aunque no trabajan, no dejan de hacer sus cosas en casita", "Dios los bendiga", "qué hermoso. Saliendo adelante juntos, pese a su edad y limitaciones. Y tanto joven dedicándose a la delincuencia", "un amor incondicional", "qué lindos, así se mantienen su mente activa. Felicitaciones por ellos", "son un gran ejemplo para muchos jóvenes que se rinden rápido al ver un problema", "saliendo adelante juntos a pesar de su edad y limitaciones. Y pensar que hay tanto joven dedicándose a la delincuencia", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en redes sociales.

Otro caso de un abuelito que vende a pesar de su edad

En el clip compartido por @ysrael_velasquez, se ve cómo un hombre de 83 años camina a paso lento por los pasillos del Mercado Central de Huacho para vender sus ricos alfajores. Con esas ganancias según se relata en el material audiovisual, el señor puede solventar sus gastos.

Don Pedrito, como lo conocen todos en su localidad, señaló que sale por las mañanas a vender siempre uniformado con su bata, gorra y una mascarilla blanca para poder protegerse del COVID-19.