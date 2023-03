¡La juventud de ahora! Joven llama a su hermanito para que regrese a casa y este le responde: "No me molestes, oe"

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡No tuvo ningún ápice de respeto! Todos sabemos que las generaciones, año tras año van cambiando sus actitudes; sin embargo, algunos faltan a la autoridad de sus mayores y no quieren hacer caso a las ordenes que se le dé. Esa es la historia de un muchacho que decidió llamar a su hermanito para que vuelva a su casa, sin esperar su hilarante respuesta.

Por consiguiente, en el video se observa que, el muchacho con megáfono en mano, decide gritarle a su hermano "Thiago, ya pasa a la casa, todo el día has estado en la calle". No has hecho tu tarea, mañana hay colegio" a lo que el pequeño le responde fuertemente y para su sorpresa: "Oe, no me molestes, oeee", generando la risa de diversos internautas.

No consiguió que su hermano vuelva a casa

Usuario grabó como su hermano le responde de mala manera por pedirle que ingrese a su casa.

El clip, que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones, fue compartido por el usuario @antofat2 en TikTok, se convirtió en viral rápidamente en cuestión de días y también ostenta alrededor de 250 mil me gustas.

Alguno de los internautas aprovecharon el video y comentaron que por ahora, tienen a sus sobrinos e hijos que lo respetan todavía, pero que era parte de la edad y el desarrollo de un menor querer ser más libre paulatinamente.

Otros, mencionaron que el niño se esta comenzando a poner rebelde y que antes, no se podía hacer eso porque los padres eran más drásticos en todo sentido y que cuando se trababa de poner disciplina, actuaban sin pensarlo dos veces.

"Thiago ya está creciendo", "Se está rebelando contra Elmo, jajaja", "Mi sobrino me obedece, pero vaya a saber Dios qué murmura cuando entra", "Achorado el Thiago", "Que le iba a gritar así a mi mamá, me correteaba con la correa", "En ese momento, la mamá sale descalza", "Así buscare a mi futuro hijo cuando se vaya de fiesta", "Él con megáfono y él a todo pulmón", "Mi abuelita y mi mamá gritaban sin megáfono y yo desde la otra punta del parque la escuchaba", "Eso hare con mi hermana", fueron parte de las reacciones de los cibernautas en la plataforma china.

De esta manera, un usuario captó como su hermano menor le grita porque no quiere ingresar a su casa, "tras estar todo el día en la calle".