"La nueva vecindad": Abuelitos conmueven desfilando como personajes de 'El Chavo del 8'

Un grupo de adorables abuelitos cautivaron a muchos en las redes sociales al desfilar vestidos como los distintos personajes del clásico programa 'El Chavo del 8'.

Desfile de 'El Chavo del 8'

En el material audiovisual, de 37 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un grupo de personas de tercera edad, con paso firme, desfilan delante de los ciudadanos del distrito de El Agustino, en el mes patrio.

La usuaria @richardsoriaf, deseó que sus seguidores de la famosa plataforma de TikTok, conocieran a los octogenarios que formaron parte del desfile en conmemoración de un aniversario más de la independencia del Perú.

Entre los personajes que se lograron visualizar destaca el recordado Roberto Gómez Bolaños, la Chilindrina, Ñoño, Popis, don Ramón, el profesor Jirafales, el Dr. Chapatín, Godines, el Sr. Barriga, doña Florinda, entre otros, que sacaron más de una sonrisa a los televidentes.

"Nuestros adultos mayores de El Agustino desfilaron como personajes de la vecindad del 'Chavo'", se lee en la breve descripción del clip mientras recibían los aplausos de pie del alcalde del distrito limeño.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido por distintos medios de comunicación. Además, generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidos por la escena.

"Qué lindos me dan ternura, dichosos aquellos que tienes a sus abuelitos en vida", "qué lindos, ellos son como niños hay que tenerles mucha paciencia", "qué bonito verlos a los papitos", "hermosa pasarela", "muy tiernos", "preciosos", "qué lindo ver este video, le trae tanto recuerdo a uno, que precioso, todas esas personitas que Dios los bendiga", "mínimo un reconocimiento a área del adulto mayor por haber organizado tan lindo recuerdo", "me sacó mil lágrimas", "qué lindos, me dan ternura", "cosa más bella que esto, imposible", "son unos amores", fueron algunas de las principales reacciones de los distintos usuarios en TikTok.

De esta manera, el clip hizo que muchos no dudaran en derramar algunas lágrimas debido a lo conmovedor que es ver a estos adultos participar en este tipo de actividades y señalar que "ellos deberían ser eternos y respetados". Además, aprovecharon en pedir que los adultos mayores sean reconocidos y tengan un centro donde puedan recibir apoyo o ayuda por parte de las autoridades.