Ladrón intenta asaltar una casa, pero perros lo muerden y termina quejándose con el dueño

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

¡No le salió como esperaba! Un video que circula en internet muestra el preciso momento en que un sujeto intentó asaltar una casa a la mala, pero los perros guardianes terminaron mordiéndolo por meterse donde no lo llamaban. Lo más increíble y descarado de todo es que el delincuente regresó para quejarse con el dueño por la reacción de sus mascotas.

Perritos mordieron al presunto ladrón

Todo parecía tranquilo hasta que un hombre se acercó a la reja de una casa, donde se encontraban dos perritos. Ni bien lo vieron llegar, los animalitos empezaron a ladrarle, avisando que algo raro se traía el sujeto.

Las imágenes muestran al sujeto todo alterado llegando a la puerta para manipular la reja con algo que llevaba. Claro que apenas metió la mano por los barrotes, uno de los perritos reaccionó de inmediato.

El pequeño guardián le mordió la muñeca y lo mantuvo sujeto durante varios segundos. El hombre comenzó a forcejear para liberarse hasta que finalmente consiguió soltarse y terminó cayendo hacia atrás sobre la calle.

Aunque cualquiera habría pensado que, después de tremendo susto, el sujeto saldría corriendo para no volver jamás, lo que hizo después dejó a más de uno con la boca abierta.

Presunto ladrón termina quejándose

En vez de huir avergonzado, el sujeto se arrimó otra vez a la entrada y empezó a aplaudir renegando por lo que había pasado. Semejante alboroto llamó toda la atención del propietario, quien salió a la calle a ver qué ocurría.

Fue entonces cuando el sujeto empezó a reclamarle, aparentemente indignado porque el perrito lo había mordido ¡Como si la mascota tuviera que quedarse tranquila mientras alguien intenta meterse a su casa!

Después de cruzar palabras con el propietario, el sujeto se marchó bamboleándose. Varios internautas tiraron la teoría de que estaba bajo efectos extraños, pero el video no lo confirma.

Reacciones en redes sociales

Obvio que el video se volvió viral y reventó de comentarios. Varios usuarios destacaron que el perrito simplemente reaccionó ante lo que parecía ser una amenaza para su hogar, mientras que otros no podían creer que el hombre regresara a reclamar después del incidente.

"El perrito hizo su trabajo y todavía el señor se indignó porque lo mordieron", comentó un internauta. "Imagínate intentar entrar a una casa y reclamarle al dueño porque el perro te defendió", escribió otro usuario. Incluso hubo quienes pidieron que la pequeña recibiera una buena recompensa por cuidar la vivienda.

Así, el video viral muestra cómo un hombre que aparentemente intentó asaltar una casa terminó mordido por los perros y, para sorpresa de todos, reclamándole al dueño por la reacción de las mascotas.