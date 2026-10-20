'Salvia messii': descubren nueva especie de flor en Perú y la bautizan en honor a Lionel Messi

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un grupo de científicos en botánica reportó el descubrimiento de una nueva especie vegetal en las laderas rocosas de la franja centro-sur del territorio peruano, ubicada en un rango altitudinal de entre 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar.

Sorprendentemente, el particular espécimen fue denominado formalmente Salvia messii en honor al destacado futbolista Lionel Messi. La elección del nombre se debe a la particular coloración de sus pétalos con un tubo blanco y un labio superior celeste claro, que evocan los colores de la camiseta de la selección argentina.

¿Qué caracteriza a este nuevo espécimen?

La descripción formal de la planta, perteneciente a la familia de las lamiáceas (grupo que agrupa a especies como la albahaca, la menta, el romero y la salvia común), fue publicada en la revista científica Phytotaxa.

El equipo de investigadores estuvo conformado por Paúl Gonzáles, especialista del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); Rolando Uría, investigador independiente radicado en Argentina; y Jean Capcha-Ramos, representante de la organización Huarango Nature en el Perú.

Tras expediciones de campo realizadas entre los años 2023 y 2025 en quebradas rocosas del centro peruano, los especialistas analizaron más de diez flores maduras mediante técnicas de laboratorio, determinando que se trata de un arbusto aromático de hasta un metro y medio de altura, acompañado por tonalidades fucsias en sus brácteas (hojas independientes cerca de la flor).

¿Dónde se encuentra y por qué está en peligro?

De acuerdo con los registros científicos, la distribución geográfica de la Salvia messii abarca seis localidades situadas en los departamentos de Lima e Ica.

Debido a la vulnerabilidad de su hábitat natural, los autores del estudio la clasificaron bajo la categoría de "En Peligro", advirtiendo diversos factores de riesgo para su supervivencia, tales como incendios forestales recurrentes, la expansión de obras viales y los periodos prolongados de sequía en la región andina.

El retirado 10 de Argentina cuenta con diversas especies inspiradas en su nombre.

Precedentes de homenajes científicos al astro argentino

Este descubrimiento se suma a una serie de designaciones taxonómicas previas que también han tomado el nombre del retirado capitán de la albiceleste; entre ellos están el hongo Cercopemyces messii (hallado en Salta), la araña patagónica Acanthogonatus messii, la lagartija de la Puna Liolaemus messii, entre otros.

El hallazgo de la Salvia messii en los Andes peruanos no solo enriquece el patrimonio botánico del país y destaca el rigor de la investigación científica nacional, sino que también rinde un singular tributo a la trayectoria de Lionel Messi a través de la biodiversidad altoandina.