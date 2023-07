¡Lamentable! Padre le robó a su hija el dinero de su beca y la bloqueó de las redes

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos conmovedores del amor de los padres hacia sus hijas, pero esta vez, una publicación compartida en Facebook generó la indignación de muchos al conocer cómo un hombre robó el dinero de la beca de su propia hija y no solo eso, sino que la bloqueó de todas sus cuentas.

Le robó a su hija

Irma Cáceres Acevedo decidió compartir en su cuenta de Facebook, que el padre de su hija le robó a su hija, alrededor de 7,500 pesos mexicanos de su beca. Adjuntó imágenes de las conversaciones que tuvo la menor con su padre, donde se detalla cómo el señor le pedía que nunca baje sus calificaciones para que la empresa donde trabaja siga otorgándole la beca, sin saber sus verdaderas intenciones.

La madre de la menor explicó que en el mes de noviembre a la pequeña se le otorgó su beca. Sin embargo, el dinero para el pago se le depositaba al padre, ya que era el empleado de la empresa. Todo iba bien hasta que de pronto el señor no respondía ya los mensajes que le mandaba la menor para que pueda asistir a sus eventos escolares.

"Para conmemorar el día del padre, hablemos de un padre que ignora los mensajes de su hija, ignora y se sorprende al ver que su pequeña lo salude en la calle y hace como que no la reconoce, bloquea comunicación con ella después de varios meses dejándola en visto", se lee en la breve explicación dada por la mujer.

"Que le aproveche y que haya valido la pena el traicionar a su propia hija", expresó la señora lamentando que el hombre no tuviera remordimiento de sus actos.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, la historia se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignadas por la acción del padre de no mostrar empatía con su propia hija.

"Qué bueno que haces tu denuncia pública, pero estos tipos no tienen vergüenza, presenta tu demanda ante las autoridades, que no se salga con la suya", "ay bonita, te estás tardando en demandarlo, ahí entrarían varios cargos por cierto", "con la vara que mide, va a ser medido, cuando sea viejo...", "hay gente que no debe tener hijos", "esa persona no tiene dos cosas en la vida 'madre y vergüenza'", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Facebook.

Es así como la historia viral ha levantado una ola de críticas en las redes sociales, donde se han compartido mensajes de apoyo hacia la joven afectada del robo de su beca.