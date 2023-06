¡Pudo terminar mal! Hombre tiene incidente mientras dormía en transporte público

Muchos de nosotros viajamos en transporte público en el día a día, ya sea al trabajo, centro de estudios o cualquier otro lugar. Esta vez un video se ha viralizado en TikTok, ya que un hombre que dormía plácidamente en un bus, tuvo un incidente que muchas personas consideraron que pudo haber tenido consecuencias negativas.

El video que pertenece a la cuenta @fabianovargass, lleva como título "¡Qué bobaso!", y muestra el momento exacto en que el joven que estaba durmiendo en el bus pasa uno de los momentos mas bochornosos de su vida, sin siquiera darse cuenta.

El video empieza mostrando al muchacho que viste polo negro y va sentado en los asientos que están en el pasillo de los buses, pero lo extraño es que va dormido y parece que estaba en un sueño tan profundo porque se aprecia que está doblado hacia la izquierda (pasillo).

Lo que nadie esperaba es que el hombre cayera aparatosamente hacia el pasillo, y la personas que estaba grabando registró en video todo el suceso. También se debe resaltar que no tenía el audio original del video, sino que usaba un audio que está en tendencia: "Qué abuso con Bolaños causa. Como va dormir así".

El clip que dura apenas 5 segundos se ha vuelto viral en la red social china TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 471 comentarios, casi 20 mil "me gusta" y 250 mil visualizaciones.

Por otro lado, los internautas no tardaron en dejar sus comentarios sobre el gracioso video; mientras algunos hacían bromas del hecho, otros se preocuparon por el golpe que sufrió el hombre.

"Como va dormir así jajaja", "Ganó el trend", "No me río porque podría ser yo", "¿Lo ayudaron y se preocuparon por ver si estaba bien?", "¿Quién me grabó?", "Vivo con el miedo constante que me pase algo así", "Por eso nunca me gusta dormir en el lado del pasillo", "Cualquiera de estos días me pasa igual", se lee en los comentarios de TikTok.