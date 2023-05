¡Lamentable! Mujer abandonó a su mamá porque se orinó durante el desayuno

Las redes sociales nos asombran una vez más con un caso conmovedor donde una abuelita es la protagonista. El video publicado en la plataforma asiática de TikTok, sorprendió a todos al escuchar el relato de un conductor de Uber sobre cómo tuvo que recoger como pasajera a una abuelita, quien le dijo algo desgarrador.

En el material audiovisual, Cristian Michell, un joven conductor, comienza a señalar que recibió una llamada para recoger a una mujer. Al llegar al lugar señalado, vio a una abuelita sentada con cinco bolsas negras; sin embargo, él siguió esperando a su pasajero, porque la voz de la llamada era de alguien más joven.

Al ver que demoraban en salir, el joven llamó y le explicaron que quien le habló no era su pasajera, sino una señora que estaba afuera sentada y le indicaron cómo iba vestida, lo cual le llamó más la atención al conductor.

Aún asombrado, el conductor bajó de su vehículo y decidió acercarse a la abuelita, quien estaba llorando. Preocupado, Cristian decidió preguntar qué había pasado y ella le contó su historia: "Es que no me quiero ir, yo no más me hice pipí, dile a mi hija que yo no he hecho nada malo, si quiere yo lavo mi ropa, yo nada más me hice pipí, yo no hice nada malo".