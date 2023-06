¡Insólito! Mujer impide que atiendan a su novio para conseguir la contraseña de su celular

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales se muestran los casos más insólitos donde muchas parejas son las protagonistas debido a los celos y las inseguridades por parte de una de ellas. Es así como un video compartido en Twitter generó opiniones divididas al ver cómo a una joven no le importó que su novio sufriera un accidente y le exigía que le dé la clave de su celular.

No le importó sus heridas

En el material audiovisual, de 45 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre está tendido en la pista tras sufrir un accidente automovilístico, en Cali, Colombia, por lo cual recibe la ayuda de una ambulancia rodeado de paramédicos y varios espectadores, mientras que la enojada mujer se subió exigiendo que su novio le diera la contraseña para revisar su celular, ya que según lo que decía, el novio le había sido infiel con una vecina.

"Yo me monto porque me tiene que dar la clave. (...) ¡Dame la clave!, ¡qué me dé la clave porque tiene a la otra! Todo esto es mentira, es un drama", expresaba la novia dejando entrever que su pareja no estaba malherido y que todo se trataba de una actuación para no tener que darle la clave ni explicarle claramente si tenía a otra mujer.

Usuarios reaccionan

Como era de esperarse, la controversial escena generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignadas con la actitud y el comportamiento de la joven por no esperar a que su pareja sea atendido por sus graves heridas, en vez de "hacer caso a sus celos y pedir su celular".

"Wey si estás con él y no tienen la clave de cada uno, ahí hay algo mal, así de simple. No hay que estarlo pidiendo", "el hombre pidiéndole a los paramédicos: si me lo desbloquea, ustedes me matan, por favor me llevan a medicina legal de una vez jajaja", "¿yo me monto porque me tiene que dar la clave? No se puede esperar un momento... o quiere ganarle a la ambulancia en rapidez de servicio", "pero qué insensible mujer", "hay gente que no se valora", "jajaja clave o nada no eso sí es terrible", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Twitter.

