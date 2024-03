¡Le salvó la vida! Chofer devolvió mochila que tenía tesis universitaria a un joven estudiante

24/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales le permitieron al conductor de un micro en Concepción, Región del Biobío, Chile, encontrar al dueño de la mochila que halló dentro de su vehículo, y que tenía la tesis hecha por el joven para que pueda conseguir su título universitario. Su honesto gesto generó gran revuelo y el aplauso de todos.

Gesto solidario

Según lo revelado por el propio chofer, cuando se encontraba revisando el transporte con que sale a trabajar cada día desde Concepción hacia la comuna de Lota, encontró una mochila. Es así como inicia un empático gesto para lograr hallar la ubicación del dueño.

"Siempre barro la máquina, siempre, siempre. (...) La abro y había una carpeta naranja, una botella azul de plástico y un computador", comentó el hombre a un medio chileno 'LUN'.

Durante una semana, Adelmo Santibáñez de 51 años, compartió en su cuenta de Facebook la foto del objeto describiendo las características y las principales cosas que se hallaban dentro como sellos de la Universidad de Concepción y la inscripción "tesis de mi profesión", lo que le hizo deducir que pertenecía a un estudiante universitario. El mismo día, una persona se comunicó con él y proporcionó detalles precisos sobre la computadora, confirmando que era el propietario.

"Cuando iba pasando por la Vega Monumental me llama una persona dándome toda la descripción de las especies. Atrás del computador tenía un signo y un apodo. Me dio todas las características. El joven era de Lomas Coloradas. Ahí me esperó", comentó el conductor.

Entregó las pertenencias

Luego, emprende su viaje hasta el lugar que acordó encontrarse con el joven, y cuando logra darle sus pertenencias, tiene una peculiar reacción que lo dejó conmovido.

"El joven lo único que hacía era tomarse la cabeza y después me abrazó, bien apretado. Me dio un abrazo que llegaba hasta el alma", recordó, sin poder evitar reparar en su vestimenta: "Andaba con una capa negra, era un estilo como de vampiro. Andaba todo de negro. Pero era muy educado".

"Lo único que le dije fue 'oiga, no sea tan descuidado para la próxima vez'. Y él me dijo 'pucha, mi caballero, con esto me salvó la vida'. Volví a mi bus, tomé a mi gente y seguí para Lota. Esto fue todo", expuso Santibáñez.

Ademaldo recalcó que a pesar de que el joven trató de recompensarlo, él se negó porque no se considera una persona interesada y todo lo hace de "buen corazón" porque a cualquiera le puede suceder.

De esta manera, el conductor de un micro sorprendió a todos en las redes sociales tras no dudar en tener un honesto y empático gesto con un estudiante de la Universidad de Concepción, que olvidó su mochila y dentro se hallaba ¡su tesis profesional!