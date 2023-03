Leslie Stewart y tiktoker solicitan ayuda ante huaico en Punta Hermosa: "Necesitamos bloqueadores"

Punta Hermosa fue uno de los distritos afectados por la caída de un huaico a raíz de las intensas lluvias tras el paso del ciclón Yaku por el Perú. Por ello, un creador de contenidos de TikTok y la reconocida actriz Leslie Stewart pidieron ayuda a las autoridades.

A través de un video compartido en TikTok, un joven identificado como Pacu Escudero se muestra limpiando las calles que habían sido cubiertas por el lodo que dejó el huaico. El muchacho aprovechó el momento para pedir apoyo a las autoridades y del Estado.

La reconocida actriz Leslie Stewart, quien también se encontraba en el lugar, pidió el apoyo de la ciudadanía con "palas y baldes" para que los pobladores puedan retirar el lodo de la zona afectada por los huaicos que dejó el paso del ciclón Yaku por el Perú.

Ante el pedido de bloqueadores, los usuarios comenzaron a trolear al joven a través de los comentarios. "Avisen qué marca de bloqueadores querrán y para qué tipo de piel", "¿Cómo te voy a apoyar si ya voy una semana comiendo ajinomen?", "Fuimos a ayudar pero nos dijeron que solo entran residentes", "Los ricos también lloran", fueron algunas reacciones.

A pesar de su gran preocupación, Pacu Escudero fue blanco de críticas. Sin embargo, el joven compartió otro video para mostrar su indignación por los comentarios que recibió de los cibernautas.

"Para todos los que me critican por pedir un bloqueador, ¿Ustedes no se informan? ¿No saben cuál es la situación del Perú? Qué pasa, la verdad que me dan risa. En vez de estar criticando, por qué no vienen a apoyar, a ver si son capaces de meterse al lado y sacar todo esto de las casas arruinadas", agregó.