Lorena Álvarez rompe en llanto por dueña de albergue de animales que perdió todo tras huaico

Flor María Grandez Consolación es una joven de 24 años que pidió el apoyo de la ciudadanía, luego de perder su hogar producto de los huaicos. Al escuchar a la damnificada, la conductora de Latina Noticias, Lorena Álvarez, rompió en llanto. Es importante señalar que la muchacha había convertido su hogar en un albergue de animales.

Grandez Consolación relató que está "traumada" por los huaicos, ya que en 2017 también fue afectada por este desastre natural. Contó también que sufre de taquicardia y tiene miedo de no dejar a su madre en buenas condiciones.

"Ya no quiero vivir aquí, no quiero seguir aquí en este trauma. Tengo 24 años, fui afectada en el 2017 y tuve que trasladarme, pero de nuevo sucede las cosas. Ni las autoridades, ni el alcalde vienen acá", contó.

"Suplique hasta al serenazgo que nos vengan ayudar y no hicieron nada. Estoy traumada, desde el día 15 vienen huaicos, no sé qué hacer. No tengo nada, no tengo otra ropa para recibirlos", continuó entre lágrimas.

A pesar de que el huaico se llevó todas sus pertenencias, Flor María y su madre lograron salvaguardar a los perritos de su albergue.

La estudiante de la Universidad La Cantuta, Flor Grandez, reveló que los documentos de su institución se perdieron producto del huaico, por lo que pidió ayuda a las autoridades, quienes hasta el momento "no han brindado ayuda" a los afectados.

"No es que no ha llegado nadie. Tú has llegado (Trilce Reyes), Latina ha llegado, nosotros estamos ahí con Flor, acompañándola y visibilizando una situación dramática que viven cientos de familias que han quedado abandonadas. La municipalidad no se da abasto, el Gobierno local no se da abasto, todos dicen que sí, pero concretamente vemos estas historias", respondió Álvarez.