¡Lamentable! Perrito es abandonado en una habitación de hotel

17/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales circula un video que conmueve a más de uno, al ver cómo un perrito fue abandonado en una habitación de hotel y se desconoce aún el paradero de la pareja que lo habría dejado en dicho lugar.

Lo dejaron en una habitación

En el material compartido en la famosa plataforma de TikTok, se ve como un joven, quien trabaja como personal de limpieza, ingresa a la habitación y se percata que entre las sábanas se encuentra un pequeño perrito blanco, algo asustado, y es que él tampoco entendía qué es lo que estaba pasando.

Luego se ve que el joven decide cargar al pequeño animalito y llevarlo a un lugar más seguro, aunque no se brindan mayores detalles sobre qué pasó realmente ni quién fue la pareja que habría dejado a este indefenso perrito, lo que generó que muchos seguidores se muestren indignados por la escena.

En otros de sus videos, el dueño de la cuenta donde se publicó el clip, señaló que decidió quedarse con el animalito, pero antes lo llevaron a un veterinario y le brindaron los mejores de los cuidados para que se sienta seguro en su nuevo hogar.

¿Cómo reaccionaron al video?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse molestas por ver que hay quienes dejan sus mascotas abandonadas en los lugares menos pensados.

"Que se llame Sabanita", "qué propina tan rara", "sería la mejor propina que me pondría", "qué propina tan preciosa", "cómo pueden dejar a ese bebé", "es demasiado hermoso este suceso", "top de mejores propinas", "ay, pobre bebé", "es la propina", "qué método de pago más curioso", "hermoso angelito adóptalo te hará súper feliz", "está mal, pero al menos fue en una camita y no en la calle", "cortesía de la casa", "al menos no lo dejaron al intemperie", "muy bonito el perrito, mejor no estar con alguien que te abandona, le llegará una mejor vida", "awww... pobrecito bebé abandonadito, adóptalo y ponle de nombre Sabanita", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Muchos usuarios lamentaron el hecho de ver a un perrito abandonado en una habitación de hotel, y manifestaron que al menos las personas que lo dejaron tuvieron 'algo de compasión y consideración' por no estar en la calle, sino en un lugar donde podría ser encontrado rápidamente y quizás adoptado.