Madre causa polémica al romper en llanto tras no querer soltar y dejar a su hijo en la escuela

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde una madre quedó con el corazón destrozado y no dudó en romper en llanto durante el primer día de clases de su hijo, porque no quería dejarlo ir, generando gran controversia entre los internautas y sus seguidores de la plataforma china.

Muchos niños iniciaron su etapa escolar en marzo y los más pequeños son acompañados a sus centros de estudios por sus padres, quienes tratan de que nada les falte para que puedan tomar apuntes y aprender distintas materias. Sin embargo, no todos los progenitores se ven emocionados de verlos ir solos al colegio, ya que algunos rompen en llanto en las puertas de las aulas.

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el preciso momento en que varios niños se encuentran ingresando a su nuevo colegio emocionados de poder vivir esta nueva experiencia, pero no estaban solos, ya que detrás de ellos estaban sus padres y en la puerta la docente que les daba la bienvenida a su primer día de clases.

Luego, una madre sostiene su celular para grabar la nueva etapa de su menor hijo y tenerlo como recuerdo. Sin embargo llamó la atención de todos al ver que no pudo evitar comenzar a llorar.

Su reacción conmovió a otra madre que se encontraba cerca y no dudó en consolarla al ver que no podía dejar de llorar y no quería que el menor de edad se preocupara por ella decidiendo no volver a la escuela.

El clip fue compartido por la cuenta de @jahz.c, logrando obtener alrededor de 7 millones de reproducciones y miles de interacciones, por la peculiar escena que hizo que muchas madres se sintieran identificadas.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que la madre derramó lágrimas por el nerviosismo del momento, ya que era difícil tener que dejar solo a tu hijo por primera vez sin saber cómo lo tratarán sus otros compañeros o la maestra. Por otro lado, algunos usuarios aseguraron que no debió reaccionar así porque podría transmitirle sus inseguridades y miedos a su hijo.

"Es una etapa difícil, más siendo la primera vez", "yo quería llorar, me contuve porque vi a mi hijo muy feliz al entrar al kinder, pero me di media vuelta y mi esposo y yo nos pusimos a llorar", "pero como no lloran cuando se los dejan a la abuela para irse a la fiesta", "pensé que lo decían por su cola de cabello, no me había dado cuenta que estaba llorando", "a mí no me parece gracioso, es un sentimiento que vale la pena expresar", "se llora de tristeza y miedo, de no saber cómo lo van a tratar, como le va a ir, es algo difícil, quisiéramos que todos los trataran y amaran", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.