¡Insólito! Mujer causa polémica al imponer multas a quienes estacionan frente a su casa

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el de una mujer de Jalisco, en México quien consideró adecuado cobrar multas a los conductores que se estacionan frente a su casa.

Según el clip compartido en X (antes Twitter), se ve que la mujer se encuentra furiosa e indignada de tener que pedir a los choferes que se cuadren en otro lado, ya que la acera de su domicilio la considera como exclusiva para ella y su esposo.

¡No quiere que se estacionen!

En la escena se ve cómo la señora empieza a poner multas a pesar de que los autos no obstruían su entrada. Un transeúnte comenzó a grabar el altercado entre la mujer y un policía local.

El oficial le explica a la mujer que lo que hace es un delito: "Es extorsión, señora. Todo lo que quieran cobrar en la vía pública es extorsión". Sin embargo, la mujer persistió en su postura, insistiendo en que los conductores estaban invadiendo un espacio que les pertenecía.

Incluso la mujer golpeó a un joven con un papel y lo amenazó con tirar su celular, a lo que el joven respondió que en ese caso tendría que denunciarla por agresión. "¿Y ustedes no me están agrediendo?", respondió la señora. En ese momento el joven que grababa aprovechó para advertir a los ocupantes del automóvil: "Que no les cobren, es vía pública".

"Mujer se enoja por estacionarse", se lee en la breve descripción del clip que logró miles de interacciones y alrededor de 126 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

"Y el coche de mi marido, dónde lo voy a dejar? Yo tengo 40 años aquí y nunca había venido como ahora que entró Enrique Alfaro a robar", remarcó la mujer indignada mientras amenazaba a la gente con echarles agua.

Mujer se enoja porque se estacionan afuera de su casa. Es el lugar de mi esposo exclamó. pic.twitter.com/W37tUXjJcs — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) March 20, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la actitud de la mujer asegurando que no tenía ningún derecho de imponer multas. Por otro lado, algunos bromearon con la situación indicando que ellos también podrían poner en práctica su ejemplo cansados de que otros se estacionen indebidamente haciendo alboroto.

"Yo estoy de acuerdo en que la señora no tiene que cobrar estacionamiento, es vía pública y es de todos", "necesito el desenlace de esto", "me recuerda a una vecina que también decía "aquí se estaciona mi esposo", no dejaba que nadie se estacionara en la calle, frente a su casa, y ni tenían auto", "necesitamos cambiar la educación", "mucha paciencia, cuando se puso agresiva debieron haberla sometido y esposado", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó polémica y controversia en redes sociales al ver cómo una mujer imponía multas a quienes se estacionaban en la vía pública frente a su casa, asegurando que ese espacio es exclusivo para su esposo y nadie más.