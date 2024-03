Niño deja a su perrito en albergue para que su papá no le pegue: "Lo extraño tanto"

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y tristes, como el compartido en X (antes Twitter), donde se revela que un niño dejó a su perrito en un albergue porque no tenía más comida que ofrecerle y estaba cansado de ver que su padre le pegaba. Aún con el corazón destrozado por 'abandonarlo', el menor le dejó todos sus ahorros.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se trataran de un integrante más de sus familias y no dudan en darles comida, refugio, comprarles sus juguetes y no faltar a sus visitas con el veterinario. Sin embargo, no todos los animalitos reciben buen trato y son maltratados e incluso dejados a su suerte en las calles donde pasan hambre y penurias.

¿Lo dejó para salvarlo?

Según las fotos compartidas y que se volvió viral, se logra leer la carta de un niño, quien se despedía de su amigo al dejarlo en el albergue para perritos, Albergue Pergatuzzo, en México en el 2020.

El menor explicaba en la misiva que unas series de situaciones lo obligaron a tomar la lamentable decisión de dejar a su mascota en aquel lugar. Según lo señalado por él, su padre pegaba frecuentemente a Simón.

Asimismo, el niño contó que en su hogar tampoco había demasiada comida para satisfacer a su fiel amigo de cuatro patas. Y aunque lo dejó en el albergue para que lo cuidaran, mencionó que desea que no sea retirado del lugar porque pronto volvería por él.

"Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida... No le peguen, porque mi papá le pega mucho", se lee en una de las cartas dejadas al lado del can.

Extraña a Simón

El pequeño señaló que esperaba crecer rápido y tener la edad suficiente para poder trabajar y así recuperar a su mascota ofreciéndole esta vez una mejor calidad de vida con muchos cuidados, comida y juguetes.

"Te dejo mis ahorros para sus tortillas. (...) Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca, vengo por Simón", escribió el niño. Esta no sería la primera vez que enviaba cartas, ya que en otras ocasiones el albergue recibió otras acompañadas de algunas monedas, que serían sus ahorros.

En las nueva misivas, el pequeño dueño de Simón le expresaba cuánto lo extrañaba y que era muy doloroso para él estar distanciados.

"Simón, te extraño. Me dijeron que te llevaron al veterinario. Te dejo tres pesos para tus tortillas", decía la otra carta dejando entrever que siempre está al pendiente de cómo es cuidado su fiel amigo.

Aunque esta situación fue durante el 2020, el albergue se encargó de responder a todos los comentarios que preguntaban por el estado de Simón. Informaron que estaba más que bien y que habían logrado contactar a su dueño, quien lo visita con frecuencia.

Porque un niño dejó a su perro en un albergue porque su padre le pegaba, y le dejó sus ahorros y una carta explicando las razones del "abandono".



Hoy el chico le sigue escribiendo cartas y le deja dinero a los cuidadores cuando es necesario llevarlo al veterinario. pic.twitter.com/AGgNIgLRZe — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 24, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en lamentar que el padre del menor no tenga compasión por el can y le pegara delante de él. Por otro lado, algunos usuarios pidieron que el niño cumpla su promesa de regresar pronto por él.

"Qué mundo jodido aquel en el que un chico y su perrito no pueden estar juntos por un adulto loco", "me partió el corazón", "díganme que ya están juntos", "ojalá que pronto vuelva a estar a su amigo", "¿cómo puede un padre portarse de esa manera?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, un niño conmovió a todos en redes sociales tras tomar la decisión de dejar a su perrito Simón en un albergue porque no quería que su padre le siga pegando.