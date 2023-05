Madre de familia sufre vergonzoso accidente durante juego en el colegio de su hijo

Lo que debía ser un momento de diversión, pudo terminar mal. Una madre de familia estuvo participando de un juego en el colegio de su hijo, pero sufrió un accidente y tuvo que recibir ayuda de las personas que estaban alrededor.

El video que fue publicado por el usuario José Morón, lleva como título "Cuando te hacen participar en el colegio de tu hijo", muestra el preciso momento donde la mamita pasa de estar en un divertido juego a terminar en el piso por accidente.

En el video se muestra que la mujer que participaba en un juego que al parecer consistía en pasar un globo de delante hacia atrás, y ella por ser la última tenía que reventarlo.

Pero no todo pasó como se esperaba, pues cuando el globo pasó de mano en mano, hasta llegar a las suyas, ella lo puso en la silla y al sentarse sobre él, lo reventó pero también rompió la silla, cayendo al piso y quedándose tirada.

Acto seguido, varias personas que estaban alrededor se acercaron para ayudarla y la personas que estaba delante de ella en el juego alzó la mano haciendo la señal para hacer una pausa al juego.

Usuarios se divierten con el video

El video se ha vuelto rápidamente viral en redes sociales como TikTok, pues ya cuenta con 250 mil "me gusta", 1.5 millones de visualizaciones y casi 5 mil comentarios.

Por otro lado, los internautas dejaron sus comentarios divirtiéndose del bochornoso momento que pasó la madre de familia.

"Por qué no le dijeron que solo debía reventar el globo", "No me hace risa ya que fácilmente podría ser yo", "La silla dice porque a mí", "Por eso no participo en nada", "Lo bueno es que ganaron", "Después de tanta risa hay que ver cómo se sintió esa mamá y su hijo también", se lee en la caja de comentarios.