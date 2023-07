"Madre patriota": Mujer decidió llevar a su bebé a un desfile por Fiestas Patrias

28/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En este mes patrio, muchas instituciones reúnen a sus trabajadores, estudiantes, profesores y padres de familia para celebrar la independencia del Perú a través de un desfile cívico. Es así como un video compartido por la cuenta de @uberthhuayhua, en la famosa plataforma asiática de TikTok, conmovió a sus seguidores al ver a una madre cargar a su bebé durante el evento patriótico.

Madre carga a su bebé en desfile

En el material audiovisual, de 26 segundos de duración, se ve cómo varias personas lucen camisas blancas y un pantalón de vestir de color negro, así como sus escarapelas para celebrar el 202 aniversario del país. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una mujer que cargaba a su bebé con una lliclla.

Con paso firme y gran actitud, la joven madre desfilaba por una amplia avenida junto a sus compañeras, y con una mano brindaba apoyo a su bebé, quien se encontraba dentro del telar que es muy usado por varias madres peruanas, en especial, en el interior del país.

"Una madre de familia generó la admiración y el aplauso de los presentes, al marchar junto a su pequeño hijo en brazos en el desfile patriótico de #SanAntonio, región Moquegua", se lee en la breve descripción del clip, que fue compartido en distintos medios de comunicación.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la mujer por demostrar su amor por la patria y no dejar solo a su bebé en casa durante las festividades.

"Seguro ese día no tenía con quien dejarlo y tuvo que llevarlo", "el lugar más seguro son los brazos de su madre", "el amor de madre no tiene límites", "así somos las madres luchonas", "mis respetos para esa mamita y también un aplauso a la institución que le permitió desfilar con su hijo. Ejemplo a seguir", "mamá luchona", "así son las madres, dan todo de sí y no dejan solos a sus hijos", "muy bien la felicito, nuestros hijos son lo primero y muy bien a la institución", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip donde se ve a una madre cargar a su bebé en una lliclla durante un desfile cívico, ocasionó que muchos brindaran mensajes de felicitación por participar de las actividades de las celebraciones de Fiestas Patrias con su menor hijo.